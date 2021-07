Ciclista travolto da un furgone a Borgo Priolo, nel Pavese: soccorso con l’elicottero Un uomo di 65 anni, originario di Voghera, è stato travolto da un furgone mentre era in sella alla propria bici. L’incidente si è verificato tra Borgo Priolo e Torrazza Coste, nel Pavese: il ciclista ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. Illeso il conducente del furgone, che si è fermato per prestare i primi soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto di repertorio)

È stato ricoverato in gravi condizioni l'uomo che nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 luglio, è stato travolto da un furgone mentre era in sella alla propria bici. L'incidente stradale si è verificato tra Borgo Priolo e Torrazza Coste, comune in provincia di Pavia. Il ciclista, un uomo di 65 anni originario di Voghera, stava percorrendo la strada provinciale che attraversa la frazione di Schizzola quando, per cause da accertare, è stato investito da un furgone. I soccorsi da parte dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono scattati attorno alle 16.30: sul posto sono state due ambulanze, un'automedica e anche un elicottero. È proprio sul mezzo aereo che il 65enne è stato caricato dai soccorritori del 118, preoccupati per le sue gravi condizioni: nell'impatto col furgone infatti l'uomo avrebbe riportato gravi traumi. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, chiamate ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la precisa dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del furgone, che è rimasto illeso e si è comunque subito fermato per prestare i primi soccorsi al ciclista.

In un altro grave incidente in Valtellina morti padre e figlia

Sempre ieri un altro grave incidente ha scosso tutta la Lombardia: un uomo di 48 anni e una ragazza di 21, padre e figlia, sono morti nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiavano e un autobus, in quel momento senza passeggeri. Il grave episodio si è verificato nei pressi di Teglio in Valtellina, in provincia di Sondrio.