Incidente mortale tra auto e bus in Valtellina: morti padre e figlia di 48 e 21 anni

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragico incidente stradale a Teglio, in Valtellina: un'automobile si è scontrata frontalmente con un pullman di linea. L'impatto è stato violentissimo: morti sul colpo padre e figlia, rispettivamente di 48 e 21 anni. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: sul posto, oltre ai vigili del fuoco ed i sanitari del 118, anche i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbe anche una terza persona ferita: si tratta di un uomo di 43 anni, le cui condizioni non sarebbero gravi.

L'impatto si è verificato attorno a 19, lungo la Strada Provinciale 21 di Sondrio, all'altezza di Villanova a Teglio. Sul posto sono arrivate immediatamente un'ambulanza ed un elisoccorso per soccorrere le tre persone rimaste coinvolte: due di esse, padre e figlia residenti a San Giacomo di Teglio, erano già morti nell'impatto. L'altra persona ferita è stata invece portata d'urgenza in ospedale. Carabinieri di Sondrio sul posto per effettuare i rilievi del caso e capire cosa sia accaduto ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente.