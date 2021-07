Magnago, tragico scontro tra auto e moto: muore un uomo di 48 anni Un uomo di 48 anni è morto oggi 21 luglio in un incidente stradale a Magnago, alle porte di Milano. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, un’auto si è scontrata con una moto verso le 16.30: inutile l’intervento dei medici e paramedici sul posto, il 48enne è morto sul colpo. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altro incidente mortale sulle strade della Lombardia in poche ore. Dopo quello di ieri sera a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, dove è morto un centauro di 48 anni, oggi 21 luglio un altro motociclista ha perso la vita a Magnago, alle porte di Milano.

L'uomo è morto sul colpo

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, in via Carroccio, poco dopo la rotatoria di via don Mazzolari, un'auto si è scontrata con una moto verso le 16.30. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici della Croce rossa di Busto Arsizio con un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo però per il centauro di 48 anni non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Mentre l'automobilista, un ragazzo di 22 anni, è stato soccorso e portato in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno fatto tutti i rilievi del caso: sul luogo dell'incidente invece i vigili del fuoco di Inveruno hanno messo in sicurezza le vetture.

A Lentate sul Seveso morto un centauro di 45 anni

Si chiama Davide Fontana invece il 45enne rimasto vittima di un incidente stradale a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ieri sera attorno alle 23. Stando a quanto riportano i carabinieri della Compagnia di Seregno, l'uomo era in sella alla sua moto, una Honda Hornet, quando si è schiantato contro un'auto, una Bmw 118, in via Manzoni all'angolo con via Alfieri. Vicino a Davide Fontana viaggiava un'altra persona invece su una KTM 990 Adventure. Da quanto emerso dalla prima costruzione dei fatti da parte dei carabinieri, a provocare l'incidente è stato il ragazzo di 20 anni alla guida dell'auto che nella svolta a sinistra non ha dato precedenza alle due moto che arrivavano in quel momento.