Incidente a Grottammare sull’A14, l’auto prende fuoco dopo lo scontro con un camion: morto un uomo Un uomo è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo l’A14 all’altezza di Grottammare. La sua auto ha preso fuoco dopo lo scontro con un camion.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

A poche ore di distanza dall'incidente avvenuto ieri lungo l'A14, all'altezza di Grottammare nella notte si è verificato un altro drammatico sinistro, nella quale ha perso la vita un uomo. Lo schianto è avvenuto dopo la mezzanotte di ieri lungo l'autostrada, in uno dei tratti interessati dai lavori: un'auto si è scontrata con un camion e ha preso fuoco provocando la morte del conducente.

Stando a quanto si apprende l'incidente si è verificato nella galleria Castello di Grottammare dove un'auto, per motivi in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Un impatto violentissimo che ha sbalzato il conducente della vettura fuori dall'abitacolo: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Insieme con i soccorritori sono giunti anche i vigili del fuoco che sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme della vettura che ha preso fuoco dopo l'impatto con il mezzo pesante. L'autostrada A14 Bologna-Taranto è rimasta chiusa per circa 4 ore tra San Benedetto e Grottammare in direzione di Bologna, e il tratto, a doppio senso di marcia, è stato ristretto su un'unica carreggiata.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Al momento, nel tratto interessato, il traffico è regolare.