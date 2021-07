Incendi Sardegna, la foto-simbolo del pompiere: “Ecco il volto di chi lotta oltre ogni sforzo” Francesco Cocco, vigile del fuoco nuorese di 42 anni, sta lavorando senza sosta nelle zone colpite dagli incendi in Sardegna. Centinaia le condivisioni su Facebook di una sua foto col volto stremato durante il lavoro: “Questo è il volto di chi da giorni sta lottando oltre ogni sforzo per contenere un incendio enorme”.

A cura di Susanna Picone

“Questo è il volto di chi da giorni sta lottando oltre ogni sforzo per contenere un incendio enorme”: sono centinaia le condivisioni su Facebook di una fotografia che ritrae un vigile del fuoco impegnato per spegnere gli incendi che stanno devastando la Sardegna. Si tratta di Francesco Cocco, vigile del fuoco nuorese operativo nelle zone colpite dalle fiamme. Quello di Francesco, 42 anni, è un volto stremato. Su castedduonline.it la sua testimonianza: “Con i colleghi siamo stati a Cuglieri, poi a Flossio. Poi ancora a Cuglieri, abbiamo evacuato decine di famiglie dalle loro case, alcune erano distrutte dalle fiamme”, le sue parole. Cocco ha immortalato paesaggi neri nel cuore della notte, macchiati dal rosso acceso del fuoco. Questa foto con gli occhi rossi l’ha scattata dopo il primo intervento a Cuglieri. “In quei momenti pensavo fortemente alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, ma soprattutto a lottare per spegnere quanti più incendi possibile. Il fronte del fuoco era vastissimo, la situazione è stata davvero tragica”, si legge su quotidiano. Tantissimi i commenti sui social per il vigile del fuoco: “Rispetto e onore a tutte queste persone che si prodigano giorno e notte per la nostra sicurezza”, scrive un utente. "Chi rischia la vita per il bene di tutti, merita di più. Ci ricordiamo di loro solo quando ne abbiamo bisogno. Vigili del fuoco grazie”, scrive un altro.

Non è ancora sotto controllo il vasto incendio che da venerdì brucia boschi, terreni e uliveti dell'Oristanese e di alcuni paesi vicini del Nuorese. Il lavoro in Sardegna del Corpo forestale, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e dei volontari per arginare gli incendi prosegue senza sosta. Le fiamme stanno cancellando i boschi del Montiferru. Due fronti di fuoco attivi nell'Oristanese stanno impegnando tutta la flotta aerea regionale, 9 Canadair, di cui due provenienti dalla Francia in attesa di altri due dalla Grecia, più uomini e mezzi a terra. Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea distrutti dai roghi.