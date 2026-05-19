Si apposta e segue una 19enne ogni giorno a scuola per oltre un anno, stalker 40enne arrestato ad Arezzo

L’uomo seguiva ogni giorno la studentessa fissandola insistentemente tanto da costringerla a cambiare stile di vita. Nonostante un ammonimento del Questore, ha proseguito anche quando la ragazza si è iscritta all’università fino all’arresto in flagranza.

Immagine di repertorio.

Seguita da un uomo passo passo quotidianamente e in ogni suo spostamento con appostamenti mirati davanti casa, a scuola, all’università e persino in stazione. È il vero e proprio calvario che ha dovuto subire per oltre un anno una giovane studentessa ventenne toscana perseguitata da un 40enne, ora finito in manette dopo l’ultimo episodio accertato.

I fatti ad Arezzo dove il 40enne è stato fermato e bloccato dagli agenti in flagranza di reato mentre seguiva per l’ennesima volta la giovane in strada il 12 maggio scorso. È stata la fine di un vero e proprio incubo per la ragazza che era stata costretta a cambiare stile di vita e chiedere di essere accompagnata da amici e familiari anche per i più banali spostamenti, temendo che l’uomo potesse farle del male.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, il 40enne, che ora deve rispondere del reato di atti persecutori, ha iniziato a seguire la giovane già nel marzo dello scorso anno quando lei aveva 19 anni. Proprio in quel periodo infatti la ragazza aveva iniziato a notare la presenza costante dell'uomo sotto casa scoprendo che non era affatto casuale.

Lo stesso uomo infatti l'avrebbe seguita ogni giorno lungo il tragitto verso la scuola ma anche nei luoghi abituali di ritrovo dove si appostava e la fissava in modo insistente generando nella ragazza un crescente stato di ansia e paura. La prima denuncia aveva fatto scattare un provvedimento di ammonimento da parte del questore che però non aveva sortito alcun effetto concreto.

Lo stalker infatti non aveva rinunciato ai suoi propositi e anzi aveva iniziato seguire la ragazza anche nel nuovo percorso quotidiano verso l'università appena iniziata. La vittima si sarebbe ritrovata il 40enne a pochi passi nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo e, in alcune occasioni, anche sui treni utilizzati per raggiungere l'ateneo. Dopo l’intervento della polizia ferroviaria, era seguito un breve periodo di allontanamento che si è concluso però nelle scorse settimane con nuovi episodi e le stesse azioni.

A seguito di una nuova segnalazione della 20enne, gli agenti dunque si sono appostati scoprendo che anche quel giorno aveva seguito la ragazza dall'abitazione fino alla stazione. I poliziotti sono così intervenuti e lo hanno fermato provvedendo poi al suo arresto anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso. Per lui il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere mentre le indagini proseguono per accertare la durata esatta delle condotte contestate.