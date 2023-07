Video di

Incendi, a fuoco la pineta di Ugento: bagnanti in fuga dalle spiagge del Salento Roghi anche in Puglia, in particolare in queste ore brucia il Salento. Un vasto incendio in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento.

A cura di Susanna Picone

Incendio Torre Mozza. Foto da Twitter

Non solo la Sicilia brucia, si segnalano incendi in questi giorni in gran parte del Centro-Sud. Le operazioni dei vigili del fuoco per contrastare questi incendi boschivi vanno avanti senza sosta.

Spaventa quello in corso in queste ore in Puglia, a Torre Mozza, marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme stanno aggredendo la pineta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile ed è stato chiesto anche l'invio di Canadair. È stata evacuata, a scopo precauzionale, una delle strutture ricettive, l'antica masseria di Rottacapozza. E i bagnanti sono stati fatti allontanare dai lidi. I video apparsi sui social mostrano il fumo vicinissimo al mare e alle spiagge.

Le fiamme, a quanto si apprende, hanno anche già danneggiato alcune auto e stanno minacciando anche le abitazioni private. Si teme che il fronte del fuoco possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici del Salento.

Il forte vento di tramontana delle ultime ore sta rendendo ancora più difficile le operazioni di gestione e spegnimento del fronte del fuoco.

Sempre nel Salento, un altro incendio è divampato a Marina di Corsano dove dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo. Al lavoro l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i vigili del fuoco, i forestali, la protezione civile e volontari.

Da domenica sono stati effettuati 3.232 interventi tra Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna, dai 9.846 vigili del fuoco che si sono alternati nelle operazioni di soccorso nelle 4 regioni. In Sicilia il numero più alto di interventi: 1.414. In Puglia effettuati 879 soccorsi per Incendi di bosco e vegetazione, in Calabria sono 727 gli interventi portati a termine. Sono 212 gli interventi del Corpo nazionale in Sardegna per Incendi boschivi.