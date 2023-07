In vacanza nel suo Paese d’origine dopo la maturità, cade in moto con l’amico e muore a 18 anni Aleksandar Zivanovic si era appena diplomato. Viveva con la famiglia a Pojana Maggiore (Vicenza), ma da qualche giorno era tornato nel Paese d’origine dei genitori, la Serbia. Lì ha trovato la morte.

Era tornato in Serbia, suo Paese d'origine, dopo aver finito gli esami di maturità. Doveva essere un periodo di vacanza dopo aver terminato gli studi, ma Aleksandar Zivanovic, 19enne neoragioniere in attesa del diploma dopo gli esami di maturità completati da pochi giorni, è morto in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo viveva con la famiglia a Pojana Maggiore (Vicenza).

Il giovane era in sella alla moto guidata da un amico sulle strade nel paese di Mosna, località ai confini tra lo Stato dell’ex Jugoslavia e la Romania, quando improvvisamente è caduto a terra morendo sul colpo per il violentissimo trauma cranico riportato.

Come riporta L'Arena ‘Alex' si trovava da alcuni giorni a Topolnica assieme ai genitori e al fratellino minore con i quali risiedeva nella cittadina veneta, dov’è invece rimasto il fratello maggiore: avrebbe trascorso lì qualche settimana: un meritato periodo di vacanze dopo essersi diplomato ad inizio luglio nella 5C dell’indirizzo sistemi informativi aziendali dell’Ite del “Masotto” di Noventa.

Una drammatica notizia che ha raggiunto la scuola dove il 19enne si era fatto stimare per il suo impegno come rappresentante d’istituto.

Siamo tutti sconvolti e increduli per la perdita un ragazzo curioso e intraprendente che guardava con grande slancio al suo futuro", spiega affranta la preside Maria Paola De Angelis.

Senza parole anche il sindaco Paola Fortuna: "La sua morte è un fatto sconvolgente che lascia senza parole e che colpisce una famiglia unita e ben integrata in paese, dove vive da vent’anni, prima in via Caldumare, poi in via Sabbioni e da quattro anni in largo Europa", le parole del primo cittadino di Pojana Maggiore.