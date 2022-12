In un video la verità sulla tragedia di Modugno in cui hanno perso la vita Sara, Elisa e Michele Le indagini sulla dinamica del sinistro si concentrano sui video delle telecamere di sorveglianza. Intanto oggi si celebrano i funerali dei tre ragazzi morti nel tragico incidente sulla strada statale 96 in Puglia.

A cura di Antonio Palma

Mentre familiari e amici si preparano oggi a dare l’addio ai tre ragazzi morti nel tragico incidente sulla strada statale 96 tra Modugno e Palo del Colle, nel Barese, le indagini sulla dinamica del sinistro proseguono attraverso gli esami delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante presso il quale sono avvenuti i fatti.

Proprio dal video registrato quella maledetta serata di domenica scorsa infatti potrebbe emergere la responsabilità di quanto accaduto e costato la vita a Elisa Buonsante di 25 anni, Michele Traetta di 21 anni e Sara Grimaldi di soli 19 anni.

I tre ragazzi, tutti della città metropolitana di Bari, viaggiavano sulla medesima vettura, una Mini Cooper, che si è scontrata contro un pullman da turismo che si stava immettendo sulla strada dall’area di servizio. L’impatto ha innescato una carambola mortale che ha portato l’auto a impattare contro spartitraffico e infine un muro.

Sull’auto viaggiavano anche altri due giovani tra cui il conducente 29enne che sono rimasti feriti e rimangono ricoverati in ospedale. Da loro potrebbero arrivare altri dettagli e delucidazioni sula dinamica dell’incidente quando avranno modo di essere ascoltati.

Intanto dai filmati sembra che al momento dell’impatto il pullman avesse già occupato parte della carreggiata quando è sopraggiunta l’auto con i ragazzi che no ha fatto in tempo a frenare. Sull’asfalto infatti non son stati trovati segni di frenata.

Intanto oggi si celebrano i funerali dei tre ragazzi che, per volontà della famiglia, avverranno separatamente. L’ultimo addio ad Elisa nella chiesa di San Nicola a Mola di Bari, alle 15, mentre i funerali di Sara Grimaldi saranno celebrati alle 15.30 nella chiesa di Santa Fara a Bari. La cerimonia funebre per ricordare Michele Traetta, infine, si svolgerà nella chiesa della Resurrezione a Toritto alle 15.