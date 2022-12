Sara, Elisa e Michele, le tre giovani vittime del tragico schianto tra bus e auto a Modugno Il ventunenne Michele Traetta di Toritto, e due ragazze, Sara Grimaldi, diciannovenne di Bari ma residente a Palo del Colle, e Elisa Buonsante, venticinquenne di Mola di Bari, sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 96, tra Modugno e Palo del Colle.

A cura di Antonio Palma

Elisa Buonsante di 25 anni, Michele Traetta di 21 anni e Sara Grimaldi di soli 19 anni, sono loro le giovani vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Modugno, nella città metropolitana di Bari.

I tre ragazzi viaggiavano tutti sulla stessa auto, una Mini Cooper, che per cause ancora tutte da accertare si è scontrata contro un autobus sulla strada statale 96 in direzione Altamura.

Lo schianto fatale nel tratto tra Modugno e Palo del Colle, all'altezza dell' uscita di una stazione di servizio. A bordo della vettura, oltre alle tre vittime, viaggiavano anche alti due ragazzi, l'automobilista 29enne e un 21enne, che sono rimasti feriti gravemente.

L'allarme è scatto intorno alle 22.30 quando sul posto son accorsi carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Davanti ai loro occhi si è presentata una scena agghiacciante. L’auto, che è carambolata prima sullo spartitraffico e poi contro un muro, era completamente distrutta e per estrarre gli occupanti è stato necessario tagliare le lamiere dl mezzo.

Per Michele Traetta a qeul punto non c'era già più nulla da fare, il 21enne è morto sul colpo. Le due ragazze invece sono state soccorse e trasportate d'urgenza al Policlinico di Bari ma nonostante le cure, per loro tropo gravi si son rivelate le lesioni dell'impatto e sono morte poche ore dopo. Secondo le prime ricostruzioni, tutti e tre viaggiavano sui sedili posteriori

Estratto dell'abitacolo e ricoverato in condizioni gravi, invece, il 21enne che era sul sedile anteriore. Meno gravi sarebbero le condizioni del conducente della vettura. Illeso invece il sessantacinquenne alla guida del bus turistico coinvolto nell'incidente.

Sui motivi del sinistro stradale indagano ora e forze dell'ordine per accertare la dinamica e le eventuali colpe. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è per omicidio colposo.

"Oggi è un giorno triste per Toritto, molto triste Vicinanza mia e dell'amministrazione comunale alle famiglie coinvolte" ha scritto il sindaco della città dina di cui era originario il 21enne Traetta. "Ancora un grave incidente stradale ha coinvolto tragicamente tre ragazzi alle porte della nostra città. Una notizia che sconvolge, che lascia senza parole. Alle loro famiglie, ad amici e conoscenti il cordoglio e il conforto dell'intera comunità" ha dichiarato invece Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, cittadina alle cui porte si è verificato l'incidente.