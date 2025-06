Auto si schianta e viene trafitta dal guardrail: morto a 18 anni il giovane calciatore Davide Santia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Davide Santia

L’auto che sbanda improvvisamente, sterza senza riuscire a fermarsi e finisce la sua corsa contro il guardrail al lato della carreggiata che la trafigge, così è morto tragicamente il 18enne Davide Santia, giovane calciatore che militava nel Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria in Veneto. L’incidente stradale mortale è avvenuto la scorsa notte sulla Gardesana Orientale in località Navene, nel comune di Malcesine, in provincia di Verona.

Alla guida dell'automobile proprio il giovane attaccante che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 3 agosto. Con lui viaggiavano altri tre ragazzi, tutti rimasti feriti nell’impatto ma nessuno in maniera grave. All’arrivo dei soccorsi sul posto, allertati dagli amici attorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, l’unico grave era apparso proprio Davide Santia.

Nel violentissimo impatto, infatti, il guardrail si è infilato nell'abitacolo colpendolo. Vista la gravità dello schianto e delle condizioni del ragazzo, sul posto la centrale operativa aveva inviato anche l’elicottero d'emergenza ma ogni sforzo per salvare il 18enne si è rivelato vano. Dopo aver provato a rianimarlo, i soccorsi ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. I sanitari del Suem 118 hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Peschiera per accertamenti gli altri tre giovani che però sono stati dimessi tutti poche ore dopo.

Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona, e i Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

La tragedia ha sconvolto parenti e amici della giovane promessa del calcio la cui squadra ha deciso di listare a lutto i canali social. Appena due giorni fa la società aveva annunciato la conferma del giovane attaccante.