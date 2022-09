In prognosi riservata il 35enne azzannato al volto dal suo cane, lo stava prendendo a ombrellate È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Palermo l’uomo aggredito dal suo cane mentre era in spiaggia. L’animale avrebbe reagito alle botte del suo padrone accanendosi sul volto.

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civico di Palermo, nel reparto di Chirurgia maxillofacciale, il 35enne che ieri mattina è stato aggredito dal proprio cane in spiaggia. L'animale, di razza chow chow, si è scagliato contro il suo padrone che lo stava prendendo a bastonate.

I due erano sulla spiaggia Marinella di Porto Empedocle quando l'uomo ha iniziato a picchiare il cane con l'asta di un ombrellone. Pochi minuti e l'animale ha reagito scagliandosi verso il suo padrone, facendolo cadere a terra per poi azzannargli il volto. I bagnanti presenti in spiaggia in quel momento sono subito intervenuti per tentare di fermare l'animale e liberare l'uomo dalla morsa del cane.

I morsi inferti al volto del 35enne sono stati però numerosi e le ferite provocate hanno reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto con un elicottero: medicato, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Civico di Palermo, nel reparto di Chirurgia maxillofacciale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Porto Empedocle. Sulla dinamica dell'aggressioni sono in corso ulteriori verifiche: secondo la ricostruzione di alcuni testimoni l'uomo avrebbe colpito con il bastone dell'ombrellone anche un secondo cane, un barboncino.

Non è escluso che il proprietario del cane possa essere denunciato per maltrattamento di animali. In questo senso sarà fondamentale il racconto che l'uomo farà alle forze dell'ordine insieme a quello dei testimoni che sono stati ascoltati subito dopo i fatti.