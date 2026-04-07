Bimbo di 7 anni azzannato in strada da rottweiler a Mestre, padrone scappa ma viene rintracciato: è un 17enne

Il piccolo è finito in ospedale con quaranta giorni di prognosi per le ferite al braccio mentre il proprietario dell’animale deve rispondere ora dei reati di lesioni colpose e omessa custodia del cane.

Un bambino di 7 anni è stato azzannato e ferito seriamente a un braccio in strada da un grosso cane di razza Rottweiler che era scappato al controllo del suo padrone che però lo ha richiamato ed è poi scappato con lui senza attendere i soccorsi per il minore. È accaduto tra le strade di Mestre, a Venezia, dove il piccolo è finito in ospedale mentre il proprietario dell’animale è stato infine identificato dalle forze dell’ordine e denunciato tre giorni dopo i fatti. Si tratta di un 17enne che deve rispondere ora dei reati di lesioni colpose e omessa custodia del cane.

L’adolescente è stato identificato nelle scorse ore dalla polizia locale del capoluogo veneto che si era messa sulle sue tracce raccogliendo testimonianze e indizi dopo l’allarme dei genitori del piccolo e la corsa in ospedale. Come ricostruisce il Gazzettino, l’aggressione del cane risale al primo pomeriggio di venerdì scorso mentre il piccolo passeggiava in strada coi parenti in via Cavallotti. Il cane, che per motivi da accertare era sfuggito al controllo del padrone, si sarebbe lanciato contro il piccolo mordendolo a un braccio.

Immediato l’intervento dei genitori che avevano allontanato il Rottweiler e chiamato i soccorsi del 118 mentre il proprietario dell’animale si allontanava indisturbato. Il piccolo era stato condotto subito in ospedale dove i medici gli hanno dovuto suturare le lesioni alla mano giudicando le ferite guaribili con quaranta giorni di prognosi. Ferite che fortunatamente però non dovrebbero comportare lesioni permanenti.

L’episodio ha fatto scattare le indagini della polizia locale che in pochi giorni è riuscita poi a identificare il padrone denunciandolo a piede libero. Resta da capire se il cane si sia avvicinato al piccolo o viceversa dopo che l’animale era sfuggito al controllo del padrone.