“Stava picchiando il suo cane, l’animale ha reagito”: 35enne azzannato in spiaggia, è grave Un 35enne è stato azzannato dal proprio cane mentre si trovava in spiaggia a Porto Empedocle. Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha portato l’uomo in gravi condizioni a Palermo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un uomo di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Civico" di Palermo: è rimasto ferito dopo che il suo cane lo ha aggredito e violentemente azzannato.

È accaduto oggi su una spiaggia di Porto Empedocle, vicino al lido Marinella nell’Agrigentino: allertati i soccorsi, sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 per soccorrere il giovane, che è stato prelevato e portato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo mentre si trovava in spiaggia abbia picchiato il proprio cane, un esemplare di razza chow chow, per punirlo. L’animale avrebbe improvvisamente reagito alle botte del padrone e lo avrebbe azzannato ripetutamente in più parti. Una reazione piuttosto violenta tanto che, nonostante le piccole dimensione dell'animale, l'uomo ha riportato gravi ferite in diverse parti del corpo.

Alla terribile scena sulla spiaggia siciliana hanno assistito diversi bagnanti che, quando si sono accorti dell'accaduto, hanno dato l'allarme e hanno prestato i primi soccorsi al trentacinquenne ferito.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato “Frontiera”. La polizia ha ascoltato le persone presenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e dalle testimonianze sarebbe appunto emerso che l’improvvisa e violenta reazione dell’animale sarebbe arrivata dopo le botte che il cane aveva ricevuto dal padrone mentre si trovavano in spiaggia.