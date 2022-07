In coda in autostrada, improvvisano partita di calcio: giovane investito sulla corsia d’emergenza L’episodio durante il blocco del traffico sull’autostrada A1 a causa di un tir frigo è andato in fiamme, con code di oltre dieci chilometri.

A cura di Antonio Palma

Poteva sembrare una scena da film quella a cui hanno assistito diversi automobilisti in coda sull'autostrada A1 a causa di un incidente.

Bloccati in coda causa di tir in fiamme, infatti, per ingannare il tempo un gruppo di ragazzi ha pensato bene di scendere dalla vettura e improvvisare una partita di calcio sull'asfalto ma per loro sfortuna è sopraggiunta un'auto, che a sua volta aveva pensato di scavalcare tutti attraverso la corsia di emergenza, e così un giovane è stato investito ed è finito in ospedale.

L'episodio si è consumato venerdì durante le concitate fasi sul tratto emiliano della A1 dove un tir frigo è andato in fiamme, costringendo le autorità a chiudere l'intera carreggiata e a bloccare il traffico con inevitabili code che hanno superato anche i dieci chilometri

La comitiva di ragazzi era tra le auto ferme poco prima del ponte di Calatrava, in direzione Milano, quando ha deciso che valeva la pena prendere un pallone nel bagagliaio e mettersi a giocare sull'autostrada tra le vetture ferme sotto il sole.

Dalla corsia d'emergenza però è spuntata all'improvviso una vettura, che aveva pensato di andare più avanti lungo la corsia riservata ai mezzi di soccorso, e uno dei giovani è stato investito in pieno.

Come ricostruire Il Resto del Carlino, fortunatamente l'auto non procedeva a velocità sostenuta anche se il ragazzo è stato sbalzato contro un'altra vettura e ha riporto alcune lesioni. Il giovane è stato quindi soccorso portato all’ospedale di Baggiovara con un codice di media gravità.

Per lui e gli altri amici è scattata una multa per aver abbandonato l'auto e non aver usato i giubbotti catarifrangenti mentre molto peggio è andata all'automobilista per il quale, oltre al verbale per essersi spostato sulla corsia di emergenza, è scattato il ritiro della patente.