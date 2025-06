Ubriaco contromano in autostrada, si ferma in corsia di sorpasso e crolla sul volante: la scena in un video Dopo aver guidato per un tratto ubriaco e contromano di notte sull’autostrada Sistiana-Rabuiese, ha fermato il veicolo in corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Qui è stato raggiunto da una pattuglia della polizia stradale di Trieste. Il conducente, un 31enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno diffuso un video dell’accaduto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Alcuni frame del video diffuso dalla polizia.

Dopo aver guidato per un tratto ubriaco e contromano di notte lungo l'autostrada Sistiana-Rabuiese, ha fermato il veicolo in corsia di sorpasso ed è crollato sul volante.

Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, l'auto è stata raggiunta da una pattuglia della polizia stradale di Trieste. A quel punto il conducente, un cittadino italiano di 31 anni, è stato messo in sicurezza e successivamente denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L'episodio è accaduto verso le 4 dello scorso 7 giugno, quando al Centro operativo della polizia stradale di Udine è stato segnalato un veicolo contromano all'altezza della galleria Monte d'Oro, in direzione confine di Stato.

Le forze dell'ordine hanno diffuso un video dell'accaduto: nelle immagini si vedono gli stop delle auto che frenano bruscamente; poi, in alto a destra, i fari dell'auto contromano, che arriva sulla corsia di sorpasso, sbanda verso la sua sinistra e poi si ferma.

A carico del conducente, proprietario dell'auto, è stata contestata la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica per una concentrazione alcolemica pari a 2,64 grammi di alcol per litro di sangue.

Un‘intossicazione talmente alta – questa la ricostruzione – che ha costretto l'uomo a interrompere la guida sprofondando in uno stato di incoscienza ed esponendo se stesso e la circolazione a gravi rischi.

Al 31enne è stata contestata anche la sanzione prevista dal codice della strada per chi circola in contromano lungo le autostrade. Dopo aver ricondotto il veicolo e il conducente in posizione di sicurezza, gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro dell'auto.

"In tutti i casi di segnalazione di veicolo contromano – suggerisce in un comunicato la Polizia – gli utenti della strada devono prendere in considerazione il messaggio sui pannelli luminosi, rallentare e se possibile abbandonare la carreggiata fermandosi in area di servizio o area di parcheggio e se ciò non fosse possibile rallentare e mantenere la destra rigorosa".