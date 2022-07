Camion a fuoco in A1, autostrada chiusa e riaperta: code di 10 km tra Reggio Emilia e Modena Incidente oggi sull’A1 tra Modena e Reggio Emilia, traffico in tilt a causa dell’incendio di un camion di medicinali che ha costretto alla chiusura del tratto dell’autostrada.

A cura di Antonio Palma

Nel primo weekend da bollino rosso per traffico intenso a causa dell’esodo estivo, a complicare la situazione sulle autostrade italiane oggi anche un grosso incidente con relativo incendio che ha mandato la circolazione in tilt lungo il tratto emiliano della A1 tra Modena e Reggio Emilia.

L’allarme nel primo pomeriggio di venerdì 29 luglio quando un camion ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, all’altezza del km 140, non lontano dal casello di Reggio Emilia. Il tir, che viaggiava sulla carreggiata in direzione nord, è andato distrutto innescando un incendio anche tra le sterpaglie vicine.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma, per consentirete i vigili del fuoco di spegnere l’incendio e mettere al sicuro la zona, è stato necessario chiudere per alcune ore l’intero tratto dell’autostrada A1, con inevitabili e pensatissime ripercussioni sul traffico, sia sull’autostrada sia sulla Strada statale 9 via Emilia, strada alternativa indicata per chi doveva percorrere il tratto chiuso.

Per chi era già nel tratto si sono formate lunghissime code e per gli utenti in coda è scattata anche la distribuzione di acqua da parte del personale di Autostrade per l'Italia.

Dopo avere spento l’incendio, che ha completamente distrutto il mezzo pesante, un camion frigo che trasportava medicinali, il tratto autostradale compreso tra il bivio con l'A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, è stato riaperto alla circolazione intorno alle 16 ma le conseguenze del traffico sono rimaste.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili ma si registrano 10 km di coda in direzione Milano tra Modena sud e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per Traffico Congestionato

Sul posto oltre a diverse squadre di vigili del fuoco da Reggio Emilia e da Modena, che hanno domato il rogo, anche Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.