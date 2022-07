Previsioni traffico weekend del 29, 30 e 31 luglio: code in autostrada da bollino giallo e rosso Traffico intenso nel weekend del 29, 30 e 31 luglio, sia verso le località di mare sia verso le grandi città. Per Autostrade molti i momenti da bollino rosso.

Con l’ultimo weekend di luglio e l’approssimarsi dell’inizio di agosto, sempre più persone si mettono in viaggio per le vacanze estive o per semplici weekend e giornate al mare con incremento sostanziale del traffico dalla città verso la costa, e viceversa al momento del rientro. Non a caso quello del 29, 30 e 31 luglio sarà il primo fine settimana caratterizzato interamente da bollino rosso, secondo il Piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2022, e questo significa disagi per quanto riguarda la viabilità.

Per il weekend del 29, 30 e 31 luglio sono previsti bollini gialli e bollini rossi a seconda del momento della giornata. Secondo la Polizia stradale, si prevede traffico molto intenso per le intere giornate di sabato e domenica mentre per Autostrade per l’Italia il traffico sarà più sostenuto sabato verso le località di mare e di villeggiatura e domenica verso le grandi città.

Al traffico dei pendolari infatti si unisce, questo weekend, il traffico di chi parte per le vacanze lunghe e chi invece rientra dalle vacanze di luglio. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, Secondo Autostrade in particolare si tratta della A1 Milano-Napoli, della A14 Bologna-Taranto e della A30 Caserta-Salerno. Sono stati predisposti percorsi alternativi consigliati per cercare di evitare le code in autostrada. È comunque sempre possibile controllare la viabilità, le code e il traffico in tempo reale sul sito di Autostrade e su Isoradio 103.3 FM per avere aggiornamenti continui.

Calendario traffico luglio

Previsioni traffico autostrade 29 luglio: bollino giallo per la mattina

Secondo le previsioni di traffico della Polizia stradale, venerdì mattina è l’unico momento da bollino giallo di tutto il weekend che sarà caratterizzato invece da bollino rosso a partire dallo stesso pomeriggio del 29 luglio. Secondo Autostrade, che differenzia il traffico tra Esodo estivo e Rientro, venerdì sarà caratterizzato da bollino giallo in mattina ma con traffico in aumento fino a bollino rosso nel pomeriggio verso le località turistiche per poi migliorare la sera. Bollino giallo invece sulle direttrici del rientro in mattinata e nel pomeriggio, verde la sera.

Bollino rosso in autostrada per l'intera giornata di sabato 30 luglio

Anche nella mattina di sabato 30 luglio sono previsti flussi di traffico in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche. Quella di sabato sarà una giornata interamente da bollino rosso, secondo il calendario traffico di Viabilità Italia. Anche per Autostrade, bollino rosso sia in mattinata sia nel pomeriggio verso le località balneari. Per il rientro invece previsto bollino giallo per mattinata e pomeriggio.

Traffico autostrade intenso per domenica 31 luglio: previsto bollino rosso

Giornata da bollino rosso anche per domenica 31 luglio. Secondo le previsioni di traffico di Autostrade, mattinata da bollino rosso ma con traffico in miglioramento verso le località turistiche nel pomeriggio per il quale è valutato un bollino giallo. Per il rientro verso le grandi città, il maggior afflusso è atteso nel pomeriggio con bollino rosso mentre è verde in mattinata e serata.