Previsioni traffico luglio e agosto 2022: il calendario dei giorni da bollino rosso e nero in autostrada Il Piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo 2022 con tutte le previsioni del traffico per il mese di luglio e agosto: il calendario dei giorni da bollino rosso e nero.

Siamo nel pieno dell'estate e chi non è già partito per le vacanze esiste si appresta farlo nei prossimi giorni. A tutti coloro che dovranno spostarsi in auto o comunque con propri mezzi è dedicato il Piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2022 con tutte le previsioni del traffico per il mese di luglio e agosto e per la prima parte di settembre.

Il Piano di Viabilità per chi si muoverà in auto in questi giorni è un calendario contenente le previsioni di traffico che identifica le giornate dalla più critica alla meno impegnativa per chi si mette al volante, identificandole con un bollino che va dal nero al giallo passando per il rosso.

Le situazioni più critiche per la viabilità e il traffico di questa estate 2022 ovviamente restano quelle dei weekend in particolare quelli di agosto.

Previsioni traffico di luglio 2022: i giorni da bollino giallo, rosso e nero

Nessuna giornata da bollino nero a luglio mentre è bollino rosso e sono attese giornate critiche nell'ultimo weekend di luglio, compreso venerdì 29 luglio, sia per le partenze che per i rientri.

Secondo il calendario delle previsioni del traffico per luglio, diffuso dalla polizia, se per i primi due weekend del mese c'è solo bollino giallo, da metà mese prevista una intensificazioni del traffico con bollino rosso sabato e domenica. Nessuna criticità attesa invece durante i restanti giorni della settimana.

Calendario traffico luglio

Previsioni traffico di agosto 2022: i giorni da bollino giallo, rosso e nero

Da bollino nero risultano sabato 6 e sabato 13 agosto quando è previsto il massimo esodo estivo mentre non si prevedono situazioni altrettanto critiche per il contro esodo del rientro dove si segnalano solo giornate da bollino rosso.

Secondo il calendario delle previsioni del traffico per agosto, le situazioni più critiche saranno appunto quelle dei primi due weekend di agosto dove sarà bollino rosso anche per le giornate di venerdì 5 e venerdì 12 agosto. Giornate critiche anche negli ultimi due fine settimana di agosto.

Nessuna particolare criticità invece attesa per la giornata di Ferragosto, il 15 infatti è da bollino giallo. Bollino rosso infine anche per il primo weekend di settembre.

Calendario traffico Agosto

I Consigli della polizia per Viaggiare sicuri

Come di consueto la Polizia Stradale ricorda di mettersi alla guida osservando alcuni semplici comportamenti per viaggiare sicuri: Prima di partire effettuate un check up del veicolo (olio, pressione delle gomme, batteria); Indossate sempre le cinture di sicurezza; Rispettate i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; Evitate distrazioni al volante, in particolare quelle causate dall’uso scorretto di cellulari o dispositivi elettronici.

"Si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori" è il consiglio della polizia stradale