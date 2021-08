In aumento nel 2021 i casi di persone scomparse: “Effetto fine lockdown” Nel primo semestre di quest’anno sono aumentati i casi di persone scomparse. Lo rileva il prefetto Silvana Riccio, Commissario straordinario per il Governo per le persone scomparse, nella relazione sul fenomeno che registra un incremento del 58,81 percento rispetto all’anno 2020 e del 13,11 percento rispetto al 2019.

A cura di Susanna Picone

In Italia i casi di persone scomparse sono aumentati nel primo semestre del 2021. Lo rileva il prefetto Silvana Riccio, Commissario straordinario per il Governo per le persone scomparse, nella relazione semestrale sul fenomeno che registra un incremento del 58,81 percento rispetto all'anno 2020 e del 13,11 percento rispetto al 2019. Si tratta di un aumento che secondo il commissario in parte è da attribuire alla fine del lockdown e delle limitazioni alla circolazione dei cittadini.

Dal primo gennaio al 30 giugno 2021 sono state 7.947 le denunce di scomparsa registrate (di cui 4.480 stranieri) e di queste 3.928 riguardano soggetti che sono stati ritrovati. Quelli ancora da ritrovare sono 4.019. I minori scomparsi ammontano a 4.937 (3434 stranieri) di cui 1952 ritrovati e 2985 da ritrovare. Tra gli scomparsi permane l’incidenza del numero degli stranieri che, raggiunta l'Italia, abbandonano i centri di accoglienza a cui sono destinati. Nel primo semestre del 2021 i minori stranieri scomparsi ammontano a 3.434, erano 1.627 nel 2020 e 2.243 nel 2019.

Si tratta di dati che confermano che il fenomeno delle persone scomparse continua a registrare numeri rilevanti, che secondo il Commissario Riccio rendono ancora più necessarie le misure di prevenzione che sono state adottate e l’affinamento delle tecniche di ricerca, che possono avvalersi di strumentazioni tecnologiche non disponibili in passato. Per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno è stato realizzato un video istituzionale scritto da Andrea Grassi e prodotto gratuitamente da Massimo Di Rocco, amministratore della Bartlebyfilm, da Maurizio Tuccio, amministratore della Amazing film e dal regista Giorgio Buno.