Imola, pirata della strada investe un ciclista e scappa: l’uomo è gravissimo

Una corsa contro il tempo per salvare una vita e dare un nome al responsabile di un grave incidente avvenuto nella tarda serata di sabato a Imola. Alle 23.35, in prossimità dell’incrocio tra via D’Acquisto e via D’Agostino, un ciclista 43enne è stato travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso, dileguandosi nel buio.

Il ferito, residente in città, è stato immediatamente soccorso e trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono critiche: si trova in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

Il veicolo pirata, identificato come una Fiat Punto di colore blu, non è ancora stato rintracciato. Neppure la targa è stata per ora identificata. Gli agenti della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese stanno vagliando ogni elemento utile: testimonianze, immagini della videosorveglianza e dati raccolti sul posto potrebbero portare all’individuazione del responsabile.

Intanto, l’appello delle forze dell’ordine è chiaro: "Alla luce delle informazioni già raccolte – dicono in una nota –, si invita l’autore del gesto a presentarsi spontaneamente alle autorità". Il pirata rischia l’accusa di omissione di soccorso con pene fino a dodici anni di reclusione.

Parallelamente, prosegue la richiesta di collaborazione ai cittadini: "Chiunque fosse in possesso di ulteriori elementi utili all’inchiesta è pregato di contattare con urgenza la centrale operativa della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese al numero 800 446 611".