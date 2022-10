Imbocca contromano l’A1 all’autogrill: schianto frontale causa un morto e un ferito grave a Piacenza Lo schianto frontale all’altezza di Pontenure, nel Piacentino, nella carreggiata in direzione sud. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere contorte delle vetture.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Tragedia lungo il tratto piacentino dell’autostrada A1 Milano Napoli dove uno schianto frontale tra due vetture ha causato la morte di un uomo e il ferimento di un altro. Il dramma si è consumato nella prima serata di ieri, mercoledì 26 ottobre, all’altezza del comune di Pontenure, nella carreggiata in direzione sud.

Tre i veicoli coinvolti nello schianto che ha completamente distrutto le vetture di vittima e ferito. L’allarme poco prima delle 20 quando altri automobilisti di passaggio hanno segnalato ai numeri di emergenza il terribile incidente stradale facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Il tratto dell'autostrada interessato è stata chiuso al traffico in direzione di Fiorenzuola dalla polizia stradale, che è intervenuta in forze sul posto insieme a vigili del fuoco di Piacenza e ai sanitari del 118.

I pompieri hanno dovuto estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere contorte delle vetture, non senza difficoltà, prima di affidarli alle cure dei sanitari del 118 accorsi con due ambulanze. Per la vittima, un 81enne di Varese, purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già morto.

Il ferito, un 45enne, è stato invece stabilizzato e trasporto d’urgenza in ospedale a Bologna. Vista la gravita delle sue condizioni, è stato richiesto anche intervento dell’elisoccorso per il trasporto più celere in ospedale.

Sulla dinamica esatta del sinistro stradale sono ancora in corso gli accertamenti investigativi della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, però, la vettura guidata dalla vittima avrebbe imboccato per errore l’autostrada contromano dopo una sosta all’autogrill, senza rendersene conto.