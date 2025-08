Il video della festa in piscina a Bagheria dove è morta la pallavolista Simona Cinà

Si vede Simona Cinà ballare e ridere con i suoi amici a bordo piscina in quella villa di Bagheria (Palermo) dove poi è stata trovata morta nell'acqua. Alcuni video della serata svelano gli ultimi minuti di vita prima della tragedia della pallavolista: si vede la ventenne ballare con un drink in mano, così come hanno tutti gli altri invitati. C'è un ballo di gruppo a pochi centimetri dalla piscina. Nessuno è ancora in acqua. In un altro video si vede la 20enne Simona Cinà nel bagno della villa con due amiche: ha una corona di fiori rossi, le tre ridono e scherzano davanti allo specchio e si riprendono con il cellulare.

Poco dopo le 4 la tragedia: c'è la chiamata al 112 e la corsa sul posto dei soccorritori. I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Quale sia la causa del decesso è ancora sconosciuta: spetterà all'autopsia disposta per questi giorni e i risultati degli esami tossicologici svelare cosa sia successo alla giovane. Per ora non c'è ancora nessuna certezza: l'ipotesi più probabile per gli investigatori è che la giovane sia stata colta da un malore. Nessun elemento al momento farebbe pensare a un episodio violento tanto che la villetta di Bagheria non è stata messa sotto sequestro. Risultano invece tra le cose sequestrate i vestiti della giovane.

Per la famiglia però ci sono tanti dubbi legati a quello che è successo in quella festa. A Fanpage.it l'avvocato della famiglia, il legale Gabriele Giambrone, ha precisato che quando sono arrivati sul posto tutto attorno alla piscina "era troppo pulito". O meglio, c'erano solo "bottigliette d'acqua, di quelle piccole. E in tutta la zona della piscina non c'è un bicchiere, una bottiglia, un calice di vino, un tovagliolo…insomma tutto pulito. Come se avessero voluto lasciare solo le bottiglie d'acqua. Tutto il resto dove è finito? Se c'è un party con open bar ci si aspetta invece di trovare alcol ovunque. Ma soprattutto quando è stato tolto tutto quanto?". Tutto verrà chiarito durante le indagini.