Il prete che parla ai giovani spiega cos’è la castità: “Non si tratta di astinenza sessuale” Don Alberto Ravagnani, il prete social che parla ai giovani su TikTok, commenta con Fanpage.it il documento del Vaticano sulla castità prima del matrimonio: “Non vuole dire astinenza sessuale”.

A cura di Elia Cavarzan

Don Alberto Ravagnani è il "prete pop" più amato dai ragazzini italiani. Seguitissimo sui social, amico di Fedez e di moltissimi altri influncer, riesce a parlare di fede alle giovani generazioni. Instancabile nei social ma instancabile pure nella parrocchia di Busto Arsizio, dove occupa la posizione di Vicario Pastorale. Fanpage.it gli ha chiesto un commento sulle ultime riflessioni del Vaticano sulla castità pre matrimoniale e le giovani coppie di fidanzati.

"La castità non è astinenza sessuale", spiega Don Alberto, "la castità è un consiglio evangelico raccomandato a tutti i cristiani ed è una proprietà dell'amore. Sta a significare un amore libero dal possesso delle persone, libero dal semplice desiderio di possedere l'altro, libero dall'egoismo".

Don Alberto incalza cercando di rendere più chiara l'accezione di castità prematrimoniale: "La grande tentazione dell'amore è quella di prendersi l'altro, di possederlo egoisticamente, ecco, il concetto di castità significherebbe invece liberare l'amore da questa tentazione, far accordare in maniera armoniosa passioni e ragione".

Don Alberto Ravagnani

Castità dunque, non va vista come astinenza sessuale, dell'atto in sé, ma come "liberazione del vero amore". Don Alberto Ravagnani spiega come ci siano diverse tipologie di castità, "quella del sacerdozio, quella individuale, quella di coppia, quella del fidanzamento, e significano tutte amare in maniera libera". Amare Dio in maniera libera, la propria moglie, il proprio marito e così via.

Don Alberto ci confessa che il tema della sessualità è molto sentito nelle giovani generazioni: "Moltissimi ragazzi vengono a chiedermi e ad interrogarmi sulla sessualità. Credo bisogni iniziare a trattarla in maniera tridimensionale, carne, spirito e anima".