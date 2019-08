Paura questa mattina per i passeggeri di un volo Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari: il pilota ha avuto un malore mentre era a bordo ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Venezia all'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'operazione è avvenuta senza danni per i 128 passeggeri, che sono stati fatti scendere dal velivolo e accompagnati all'interno dello scalo in attesa di ulteriori informazioni e soprattutto di riprendere il viaggio. L'operazione si è conclusa intorno alle 10.47. Il volo sarebbe dovuto giungere a destinazione alle 12:15, ma già sul sito ufficiale dell'aeroporto di Bari l'orario stimato è al momento fissato alle 15.

All'aeroporto del capoluogo veneto è stato immediatamente attivato il protocollo di emergenza dopo la richiesta di urgenza di atterrare per "incapacità del pilota". La manovra è riuscita perfettamente, ma non sono mancati i disagi in un weekend in cui anche il traffico aereo è da bollino nero. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e forze dell'ordine. Al momento sono ignote le condizioni di salute del pilota.