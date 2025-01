Il Papa nomina la prima donna prefetto in Vaticano: Simona Brambilla capo del Dicastero Vita Consacrata

video suggerito

Biagio Chiariello

Simona Brambilla

Papa Francesco ha designato suor Simona Brambilla come prefetto del "Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica". Fino ad oggi, la religiosa ricopriva il ruolo di Segretario della stessa istituzione. La notizia è stata riportata nel bollettino della sala stampa vaticana.

Suor Brambilla "è la prima donna a ricoprire il ruolo di prefetto in Vaticano", sottolinea la congregazione dei missionari della Consolata, della quale fa parte. "Aumenta così il numero delle donne in posizioni di rilievo in Vaticano", commenta.

Tra pochi giorni, il 27 marzo, compirà 60 anni. Già superiora generale in Italia delle Missionarie della Consolata, Simona Brambilla ha una lunga esperienza missionaria in Mozambico, dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale e aver fatto ingresso nell'Istituto Suore Missionarie della Consolata, che ha diretto dal 2011 al 2023.

Papa Francesco ha scelto come Pro-prefetto del dicastero Ángel Fernández Artime, 65 anni, creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023.

Papa nomina McElroy arcivescovo di Washington: chi è il cardinale anti-Trump

Intanto, il Santo Padre ha nominato il cardinale Robert Walter McElroy come nuovo arcivescovo di Washington, trasferendolo dalla Diocesi di San Diego, in California. Lo rende noto un bollettino della sala stampa della Santa Sede.

Il porporato, come evidenziato dal National Catholic Reporter, è uno dei principali sostenitori del Papa all'interno della Chiesa americana. Spesso ha ripreso le priorità di Bergoglio, come l'accoglienza dei migranti e rifugiati, la crisi ambientale e l'inclusione delle persone LGBTQ+. Inoltre, McElroy è stato un forte critico della prima amministrazione di Donald Trump.

Nei giorni che precedono l'inizio del secondo mandato di quest'ultimo, il neo presidente USA ha nominato Brian Burch, presidente di Catholic Vote, come nuovo ambasciatore presso la Santa Sede. Burch è a sua volta noto per le sue critiche al Papa e per essere ritenuto vicino alla sfera dell'ex nunzio Carlo Maria Viganò, che è stato scomunicato.

La nomina di Burch dovrà ora essere confermata dal Senato degli Stati Uniti e approvata dalla Santa Sede prima che possa entrare ufficialmente in carica.