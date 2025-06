video suggerito

Chi è Blaise Metreweli, la prima donna a capo degli 007 inglesi dell'MI6: "Orgogliosa e onorata" Blaise Metreweli è la prima donna a ricoprire la carica di capo dell'agenzia d'Intelligence estera britannica MI6, in seguito alla nomina del premier Keir Starmer: "Orgogliosa e onorata di essere stata chiamata a guidare il mio servizio"

A cura di Dario Famà

Svolta importante per i servizi segreti esteri del Regno Unito: per la prima volta sarà una donna a ricoprire l'incarico di direttrice dell'MI6: si tratta di Blaise Metreweli, 47enne nata a Londra. Attualmente responsabile del settore dedicato alla tecnologia e all'innovazione dell'Intelligence in territorio straniero, succederà a Richard Moore, che lascerà la sua pozione dal 1° ottobre di quest'anno.

L'annuncio è stato dato ieri da un comunicato dell'Ufficio del Primo Ministro inglese Keir Starmer, che l'ha nominata 18esimo capo dei servizi segreti esteri del Paese: "Sono orgogliosa e onorata di essere stata chiamata a guidare il mio servizio" ha dichiarato Metreweli.

Chi è Blaise Metreweli

Blaise Metreweli nasce nel 1977 nel borgo londinese di Brent, ma è di origine georgiana. Laureatasi in Antropologia sociale all'Università di Cambridge, vanta una lunga carriera nell'MI6, cominciata nel 1999. Nel corso degli anni, ha ricoperto diversi incarichi operativi in Medio Oriente e in Europa.

Affermatasi sempre più nell'ambiente, Metreweli è riuscita a fare tanta strada, fino a diventare dirigente sia nell'MI5, servizi segreti interni e del controspionaggio, sia dell'MI6, il cui compito è quello di garantire la sicurezza nazionale del Regno Unito operando all'estero.

Di cosa si occupa il capo dell'MI6

Quali sono i compiti del vertice dell'MI6? Innanzitutto, il capo dei servizi segreti esteri britannici riferisce al Ministero degli Esteri, incarico non facile da ricoprire soprattutto in tempi così instabili come quelli di oggi.

Nel sua posizione di "C", nome in codice per il responsabile dell'agenzia, Metreweli diverrà membro del Comitato Congiunti di Intelligence. Suo compito sarà quello di ricevere rapporti dai suoi sottoposti, analizzare le possibili soluzioni e scenari ad eventuali problematiche per fornire consulenza al Primo Ministro.