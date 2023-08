Il papà ha un infarto in auto, lui tira il freno a mano e chiama il 112: bimbo eroe di 7 anni lo salva Un uomo di 58 anni di Bolzano ha avuto un infarto mentre si trovava in macchina col figlio di 7 anni che ha prima tirato il freno a mano e poi ha chiamato i soccorsi, che, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a salvare l’uomo. La mamma: “Grazie allo smartphone”.

Il papà ha avuto un malore mentre erano in macchina, così lui si è fatto il coraggio, ha tirato il freno a mano, ha preso il cellulare e ha chiamato il numero unico per le emergenza 112. Immediati sono intervenuti i soccorsi che sono riusciti a salvare l'uomo.

Arriva da Bolzano la storia di un bambino eroe che a soli 7 anni è riuscito ad evitare il peggio al papà, che ha avuto un infarto. È successo il giorno di Ferragosto: l'uomo, 58 anni, si trovava con il figlio a bordo di una Toyota Yaris Hibrid davanti alla farmacia Perini all’altezza del civico 46 di via Milano a Bolzano. All’improvviso si è sentito male e si è accasciato sul volante.

A quel punto è intervenuto il bambino di 7 anni: si è gettato tra le gambe del padre rimuovendo il piede dall’acceleratore e schiacciando violentemente con la sua mano il pedale del freno. La macchina si è chiaramente fermata e il piccolo ha tirato anche il freno a mano evitando un incidente. Poi ha preso lo smartphone dell'uomo e ha chiamato il 112, comunicando anche la posizione esatta in cui si trovavano.

Sono così arrivati i soccorsi che hanno permesso all'uomo di sopravvivere: il 58enne è stato rianimato sul posto e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Attualmente, sta bene e sembra essere fuori pericolo, ma le cose sarebbero potute andare molto diversamente senza il tempestivo intervento dei sanitari.

"Non voglio fare di mio figlio un eroe – ha raccontato la madre come riporta Il Corriere della Sera – ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto".