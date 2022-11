Il mistero del turista americano scomparso nel nulla 3 anni fa: trovata la sua tenda tra i boschi Il giallo sulla scomparsa di Liam Biran, il giovane sommelier statunitense di cui si sono perse le tracce a Torino nel maggio del 2019, potrebbe essere arrivato a una svolta. La sua tenda è stata trovata tra i boschi della Val d’Aosta.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver letteralmente brancolato nel buio per tre anni il giallo sulla scomparsa di Liam Biran, il giovane sommelier statunitense di cui si sono perse le tracce a Torino nel maggio del 2019, potrebbe essere arrivato a una svolta.

Alcuni giorni fa, infatti, nei boschi di Saint-Pierre (Aosta) è stata trovata una tenda che potrebbe appartenere proprio al turista americano. Ai familiari il 32enne aveva detto di voler raggiungere Parigi in treno partendo da Torino, ma alla stazione di Porta Susa con la sua carta di credito era stato acquistato un biglietto ferroviario diretto ad Aosta. Da quel momento in poi non aveva più dato sue notizie.

La scorsa settimana un telespettatore della popolare trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' ha riconosciuto nella tenda in cui si era imbattuto tra il dicembre e il gennaio scorsi quella che la trasmissione ha ipotizzato fosse dell'uomo scomparso. Ha riferito che all'epoca, in quell'area di località Babelon, c'era odore di "animali morti".

La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri, che hanno acquisito la tenda e il materiale contenuto al suo interno per svolgere gli accertamenti del caso. "I genitori hanno riconosciuto la camicia tra gli effetti personali rinvenuti nei boschi sopra Saint-Pierre", ha fatto sapere la trasmissione di Raitre. Non sono stati trovati documenti. La perlustrazione della zona da parte dei vigili del fuoco, con l'ausilio dei droni, potrebbe portare ad ulteriori novità. Proseguono le ricerche nei boschi sopra Saint-Pierre.