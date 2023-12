Il menù di Natale 2023 di Cannavacciuolo: quanto costa mangiare nei bistrot a Novara e Torino Natale è alle porte, e anche lo chef Antonino Cannavacciuolo si sta preparando al tradizionale pranzo del 25 dicembre. Le proposte del cuoco di MasterChef sono due (i suoi bistrot Novara e bistrot Torino) e il prezzo dei menù non è proprio economicissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Con l'arrivo del Natale, anche la cucina stellata scende in campo per offrire ai clienti menu ad hoc, tra tradizione e innovazione. Tra loro anche quest'anno lo chef Antonino Cannavacciuolo ha reso pubblici i menù dei suoi due bistrot, di Torino e Novara, per il pranzo del 25 dicembre.

Il celebre cuoco napoletano propone una esperienza culinaria con piatti diversi da quelli che vengono serviti abitualmente nei suoi ristoranti.

Per il bistrot di Novara le portate sono ben 9: si comincia con una serie di appetizer (frigerie) e il benvenuto dello chef, per poi passare ad una ricciola marinata, mollica di pane, salsa verde di cerfoglio, quindi due primi piatti: riso, zucca, baccalà e salicornia e raviolo di cappone e Topinambur; il secondo prevede una porzione di spalla d’agnello speziata, cima di rapa, aglio e olio. Chiusura con pre dessert, dolce di Natale Cannavacciuolo Cafè & Bistrot e finale con piccola pasticceria.

Per quello di Torino le portate sono 7: apre il benvenuto dello chef e una porzione di tonno vitellato. Due primi: plin di genovese, carne cruda, parmigiano e tartufo e riso, aglio, olio, limone e bottarga. Il secondo è una guancia di vitello, cime di rapa e arachidi. A concludere pre dessert e dessert di Natale.

Il menù del 25 dicembre al Cafè bistrot Novara

Ecco nello specifico il percorso culinario dello chef per il pranzo del 25 dicembre al café & bistrot Novara:

Frigerie

Benvenuto dello chef

Ricciola marinata, mollica di pane, salsa verde di cerfoglio

Riso, zucca, baccalà e salicornia

Raviolo di cappone e Topinambur

Spalla d’agnello speziata, cima di rapa, aglio e olio

Pre dessert

Dolce di Natale Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Piccola pasticceria Il Bistrot Cannavacciuolo a Novara (immagine dal sito web)

Chi vorrà trascorrere il Natale da Cannavacciuolo deve mettere in conto una spesa non proprio economicissima. Per l'esperienza di Novara il costo è 125,00 euro per persona, incluso acqua e caffè a cui vanno aggiunti 55,00 per la degustazione di 4 calici in abbinamento.

Quanto costa il pranzo di Natale 2023 al bistrot Torino di Cannavacciuolo

Questo è invece il menù previsto per il pranzo di Natale al bistrot Torino di Cannavacciuolo:

Benvenuto dello chef

Tonno vitellato

Plin di genovese, carne cruda, parmigiano e tartufo

Riso, aglio, olio, limone e bottarga

Guancia di vitello, cime di rapa e arachidi

Pre dessert

Dessert di Natale

Il Bistrot Cannavacciuolo a Torino (immagine dal sito web)

Per il pranzo del 25 dicembre nel locale torinese il costo è 160,00 euro totali.

È possibile prenotare il tavolo attraverso l’apposita sezione dei rispettivi siti web.