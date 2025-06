video suggerito

Il marito esce dal carcere, moglie esplode sei batterie di fuochi d'artificio in strada a Gioia Tauro La donna ha fatto esplodere sei batterie di fuochi d'artificio in strada per festeggiare il ritorno del marito dal carcere. Sul posto, addobbato con striscioni e decine di persone presenti, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato la signora per accensione non autorizzata di materiale pirotecnico.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Per celebrare il ritorno del marito appena uscito dal carcere, una donna ha deciso di organizzare un’accoglienza a dir poco esplosiva. È accaduto a Gioia Tauro, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti dopo che, in una stretta via del centro abitato, sono state esplose sei batterie di fuochi d’artificio, accese senza alcuna autorizzazione. Un gesto plateale, accompagnato da uno striscione celebrativo e dalla presenza di circa cinquanta persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i fuochi sono stati accesi a pochissima distanza da abitazioni e auto in sosta, creando una situazione di serio pericolo non solo per i partecipanti ma anche per i residenti della zona. La strada, stretta e non adatta a ospitare simili spettacoli pirotecnici, si è trasformata in un palcoscenico improvvisato per una celebrazione che ha ignorato ogni norma sulla sicurezza pubblica.

L’episodio, documentato durante i controlli svolti nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione mirata al rispetto delle regole e alla tutela dell’ordine pubblico, ha portato alla denuncia della donna per accensione non autorizzata di materiale pirotecnico. Le indagini proseguono anche per accertare eventuali responsabilità tra i partecipanti all’evento.

L’iniziativa non è passata inosservata: il rumore dei fuochi e l’assembramento improvviso hanno attirato l’attenzione dei residenti e delle pattuglie impegnate nei controlli sul territorio. Una celebrazione che, invece di segnare un momento di gioia privata, si è trasformata in un episodio di rischio pubblico, su cui ora sono in corso ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri ricordano che manifestazioni di questo tipo non solo necessitano di autorizzazioni specifiche, ma devono soprattutto garantire condizioni di sicurezza per tutti. In assenza di tali presupposti, come in questo caso, possono configurarsi reati e violazioni che non restano impuniti.