Il figlio della principessa ereditaria norvegese accusato di 32 reati: anche 4 stupri e violenza contro la ex

Guai nella famiglia reale norvegese. Un figlio della principessa ereditaria norvegese è stato accusato di 32 reati: dovrà rispondere anche di quattro stupri e diversi atti di violenza e aggressione.

L'arresto nei confronti di Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della principessa ereditaria Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, era scattato il 4 agosto di un anno fa con l'accusa di aver aggredito la fidanzata. Le indagini hanno svelato anche altro.

Nei suoi confronti sono stati contestati quattro capi d'accusa per stupro, violenza domestica contro un ex partner e diversi capi d'accusa per violenza. E ancora: disturbo della quiete pubblica, vandalismo e violazione di ordini restrittivi contro un altro ex partner. Infine: dovrà difendersi anche dall'accusa di aver filmato le parti intime di diverse donne senza il loro consenso.

Il pubblico ministero Sturla Henriksbo in una nota stampa ha tenuto a precisare: "La pena massima per i reati elencati nell'atto d'accusa e' la reclusione fino a 10 anni. Si tratta di atti molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite". Aggiungendo che: "Il fatto che Marius Borg Hoiby sia un membro della famiglia reale non dovrebbe, ovviamente, significare che debba essere trattato con più leggerezza o più severità rispetto a atti simili commessi da altri".

Al momento Marius Borg Hoiby avrebbe ammesso lo stupro dell'agosto del 2024, ma gliene è stato contestato anche uno nel 2018, nel 2023 e nel 2024. La vittima ha affermato che lo scorso anno ha agito "sotto l'effetto di alcol e cocaina dopo una lite", di aver sofferto di "disturbi mentali" e di aver lottato "a lungo con l'abuso di sostanze".

Hoiby aveva quattro anni quando sua madre ha sposato il principe ereditario di Norvegia, la coppia poi ha avuto altri due figli. Era stato cresciuto dalla coppia reale insieme ai fratellastri, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus, di 21 e 19 anni.