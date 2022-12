Il dramma di Carmine e Francesco Pio, i due alunni morti in un incidente: “Sarete sempre con noi” L’istituto agrario ‘Pavoncelli’, nel Foggiano, ha voluto rendere omaggio così ai due ragazzi appena maggiorenni morti in un incidente stradale la scorsa notte sulla Sp95 Cerignola-Candela.

A cura di Biagio Chiariello

“La vostra scomparsa ha sconvolto tutti. Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi”. È quanto si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto agrario Pavoncelli di Cerignola. Il riferimento è al dramma avvenuta nella tarda serata di ieri sulla provinciale 95 che collega il comune in provincia di Foggia a Candela: Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio sono morti in un tragico incidente. I due amici, erano a bordo di una Ford Fusion guidata da Costantino che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero.

“Alle ore 10:00 al triplice suono della campanella la comunità scolastica del Pavoncelli osserverà un minuto di silenzio dedicato ai nostri cari Francesco Pio e Carmine, studenti modello della 5B Agraria”.

Si può morire a 18 anni? Francesco Pio e Carmine ora brillano con gli angeli”.

Il drammatico sinistro si è verificato intorno alle 22 di ieri, 6 dicembre. Sul luogo in cui è avvenuto l'incidente sono subito arrivati i soccorsi, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco.

Alcuni passanti hanno dato l'allerta, essendosi accorti della gravità dell'accaduto. Ma per Francesco Pio e Carmine era già troppo tardi dopo lo schianto avvenuto nei pressi di un uliveto.

Le forze dell'ordine ora sono a lavoro per svolgere le indagini con l'obiettivo di capire cosa ha determinato lo schianto fatale: può essersi trattato di un malore del conducente, dell'alta velocità che ha compromesso la stabilità della guida, di un animale che ha attraversato improvvisamente la strada e che ha distratto il ragazzo alla guida.