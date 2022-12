Auto si schianta contro un albero, morti due ragazzi di 18 e 19 anni a Cerignola Dramma nella notte sulla Strada provinciale 95 Cerignola-Candela dove due giovani di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale. erano a bordo di un’auto che per cause da accertare è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo contro un albero.

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente stradale sulla sp 95 Cerignola-Candela nella tarda serata del 6 dicembre. Un'auto con a bordo due ragazzi di 18 e 19 anni, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada, si è ribaltata in un uliveto ed è finita contro un albero.

Entrambi gli occupanti sono deceduti sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola intervenuti per estrarre i corpi delle due vittime dalle lamiere accartocciate per via del violento impatto, e ai carabinieri, sono arrivate alcune ambulanze e l'elisoccorso di Alidaunia.

Le forze dell’ordine ora indagano per chiarire le cause dello schianto che potrebbero essere state l’alta velocità o un malore del conducente. Non si esclude al momento nessuna pista, come anche quella di un randagio che ha tagliato loro la strada.

Sempre ieri sera un ragazzo di 17 anni è morto a Caravaggio, nella Bassa bergamasca. Era alla guida del suo scooter quando si è schiantato frontalmente con una Fiat Punto che, stando ai primi rilievi dei Carabinieri, avrebbe invaso la sua corsia mentre sorpassava un'altra auto. L' incidente è avvenuto lungo l'ex statale Padana superiore, nel tratto verso Mozzanica: la vittima stava andando dalla fidanzata.

Un altro sinistro mortale poco prima di mezzanotte sull'A14 in direzione Nord al chilometro 113, tra i caselli di Rimini Nord e San Mauro Pascoli. A perdere la vita un camionista straniero di 40 anni. Ferito il collega.