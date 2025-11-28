Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 28 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Ad Affari Tuoi, nella puntata di venerdì 28 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco quale è il numero del tagliando che vale una vittoria da 10mila euro, la serie e la città di vendita.

Ad Affari Tuoi prosegue il gioco parallelo quotidiano legato alle estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia, validi per i premi giornalieri. Nella puntata di venerdì 28 novembre, in onda a partire dalle ore 20.30 su Rai1, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato, come ormai capita tutte le sere, il numero del tagliando vincente, la serie e il luogo in cui è stato venduto. Il valore del premio, come noto, è di 10mila euro, mentre l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.

Il biglietto della Lotteria Italia del 28 novembre venduto a Genova: la serie

Nella puntata del 14 novembre di Affari Tuoi ha giocato Gemma dalla regione Calabria. Durante la partita, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia: O120823. È stato venduto a Acquaviva delle Fonti (Ba). Il possessore del tagliando si aggiudica un premio di 10mila euro.

Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita

Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che avviene in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, occorre registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri ci sono diversi passaggi da seguire:

Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"

Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia

Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico

Se si vuole partecipare, in caso di biglietto cartaceo occorre presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma o presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo. Se invece il biglietto è stato acquistato online, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo. Questa operazione deve essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. La vincita si può riscuotere entro 180 giorni.

L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono

L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana che comprende Natale, dal 21 dicembre al 26 compreso, il valore del premio raddoppia e sarà 20mila euro anziché 10mila. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già citato ed estratto il 28 novembre:

C 067390 POTENZA

B 084256 VENEZIA

E 231296 ROMA

A 088576 UDINE

F 020001 CALVIZZANO (NA)

D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)

A 072152 ROMA

D 214542 MONTEROTONDO (RM)

E 107219 ROMA

A 297470 ROMA

D 231541 RAVENNA

B 259110 TEANO (CE)

B 228721 MODICA (RG)

E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)

F 010658 JESOLO (VE)

A 221233 CATANZARO

A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)

F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)

B 097608 GRUGLIASCO (TO)

F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)

B 019768 MANIAGO (PN)

A 423707 GIARRE (CT)

F 255336 CORTONA (AR)

E 322375 FINALE LIGURE (SV)

C 080848 ROMA

E 378970 ROMA

E 144103 ROMA

A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)

C 011518 AGRIGENTO

D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)

E 234493 MODENA

B 216850 PASTORANO (CE)

AA 366457 ONLINE

C 236581 FAVIGNANA (TP)

D 097029 RAPALLO (GE)

C 421719 TRICASE (LE)

O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)

O 071166 VITTUONE (MI)

E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)

C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

E 218477 PINETO (TE)

B 427626 SENIGALLIA (AN)

C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)

D 429688 PISA

F 391580 ROMA

E 259830 BERTINORO (FC)

O 277614 GENOVA

M 204727 VARESE

L 094630 PALERMO

C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

AA 095928 ONLINE

M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)