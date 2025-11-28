Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 28 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Ad Affari Tuoi prosegue il gioco parallelo quotidiano legato alle estrazioni dei biglietti della Lotteria Italia, validi per i premi giornalieri. Nella puntata di venerdì 28 novembre, in onda a partire dalle ore 20.30 su Rai1, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato, come ormai capita tutte le sere, il numero del tagliando vincente, la serie e il luogo in cui è stato venduto. Il valore del premio, come noto, è di 10mila euro, mentre l'estrazione finale si terrà in occasione della puntata speciale del 6 gennaio.
Il biglietto della Lotteria Italia del 28 novembre venduto a Genova: la serie
Nella puntata del 14 novembre di Affari Tuoi ha giocato Gemma dalla regione Calabria. Durante la partita, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno annunciato serie e numero del biglietto vincente della Lotteria Italia: O120823. È stato venduto a Acquaviva delle Fonti (Ba). Il possessore del tagliando si aggiudica un premio di 10mila euro.
Come partecipare all'estrazione dei premi giornalieri e riscuotere la vincita
Per partecipare all'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia, che avviene in diretta ad Affari Tuoi tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, occorre registrare il proprio tagliando seguendo una procedura specifica. Per poter concorrere alla vincita dei premi giornalieri ci sono diversi passaggi da seguire:
- Scoprire il codice nascosto sotto la scritta "Scopri il codice e QR code"
- Accedere all'area "Registra il tuo biglietto" sul sito ufficiale della Lotteria Italia
- Compilare il modulo indicando serie e numero del biglietto, codice di 10 cifre e recapito telefonico
Se si vuole partecipare, in caso di biglietto cartaceo occorre presentarlo o inviarlo all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, a Roma o presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo. Se invece il biglietto è stato acquistato online, la riscossione può essere effettuata solo dal titolare del conto di gioco che dovrà recarsi presso l'Ufficio Premi o presso l'Istituto Intesa Sanpaolo. Questa operazione deve essere portata a termine entro e non oltre le ore 23:59 del 14 dicembre. La vincita si può riscuotere entro 180 giorni.
L'elenco di tutti i biglietti della Lotteria Italia estratti e quanto valgono
L'estrazione dei premi giornalieri della Lotteria Italia è iniziata il 28 settembre 2025 e si concluderà il 26 dicembre 2025. Nella settimana che comprende Natale, dal 21 dicembre al 26 compreso, il valore del premio raddoppia e sarà 20mila euro anziché 10mila. Ecco la lista di tutti i biglietti vincenti, oltre al tagliando già citato ed estratto il 28 novembre:
C 067390 POTENZA
B 084256 VENEZIA
E 231296 ROMA
A 088576 UDINE
F 020001 CALVIZZANO (NA)
D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO)
A 072152 ROMA
D 214542 MONTEROTONDO (RM)
E 107219 ROMA
A 297470 ROMA
D 231541 RAVENNA
B 259110 TEANO (CE)
B 228721 MODICA (RG)
E 016720 FORLIMPOPOLI (FC)
F 010658 JESOLO (VE)
A 221233 CATANZARO
A 231883 ZOLA PREDOSA (BO)
F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS)
B 097608 GRUGLIASCO (TO)
F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA)
B 019768 MANIAGO (PN)
A 423707 GIARRE (CT)
F 255336 CORTONA (AR)
E 322375 FINALE LIGURE (SV)
C 080848 ROMA
E 378970 ROMA
E 144103 ROMA
A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
C 011518 AGRIGENTO
D 230249 PALOMBARA SABINA (RM)
E 234493 MODENA
B 216850 PASTORANO (CE)
AA 366457 ONLINE
C 236581 FAVIGNANA (TP)
D 097029 RAPALLO (GE)
C 421719 TRICASE (LE)
O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE)
O 071166 VITTUONE (MI)
E 135664 TORINO DI SANGRO (CH)
C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR)
E 218477 PINETO (TE)
B 427626 SENIGALLIA (AN)
C 227866 CALVI DELL'UMBRIA (TR)
D 429688 PISA
F 391580 ROMA
E 259830 BERTINORO (FC)
O 277614 GENOVA
M 204727 VARESE
L 094630 PALERMO
C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
AA 095928 ONLINE
M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI)