I post di Marisa Leo contro la violenza sulle donne: “Parità con l’uomo non esiste, ma non sarà sempre così” La 39enne siciliana uccisa dal compagno, che poi si è tolto la vita, era molto sensibile al tema della violenza di genere. Spesso pubblicava messaggi sulle lotte femminili in occasione dell’8 marzo.

A cura di Biagio Chiariello

L’8 marzo di quattro anni fa Marisa Leo – la 39enne uccisa ieri dall'ex compagno che si è poi suicidato – su Facebook aveva dedicato un messaggio alle "donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me. Donne che non hanno scelto la via più facile e che si impegnano con tenacia ogni giorno per raggiungere obiettivi, che lottano senza perdere mai il rispetto del proprio essere donna".

Sono quel tipo di donne che affrontano le sfide a testa alta, che non ti raccontano lamenti e fatica, che nonostante tutto indossano ogni giorno il loro sorriso più bello e riescono a godere con gratitudine della gioia dei momenti. Loro arricchiscono questo mondo con la bellezza dei loro esempi di vita.“Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà”.

E qui Marisa scriveva. "È vero. La parità non esiste ancora, il nemico più grande rimane il pregiudizio inconsapevole di tanti uomini, il pericolo maggiore è la mancanza di consapevolezza di molte donne. Ma non sarà così per sempre, una rivoluzione culturale è in atto".

Quindi conclude:

Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno • Empowered women, empower other women •

Marisa Leo si era esposta più volte contro la violenza di genere

Marisa Leo, che lavorava in una cantina Mazara del Vallo, ‘Colomba Bianca', è stata uccisa nel Trapanese con alcuni colpi di arma da Angelo Reina, 42 anni, l'uomo da cui aveva avuto una bambina di 3 anni. Sui social media la 39enne si era esposta più volte contro la violenza di genere.

Nel 2021, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, aveva pubblicato su Facebook un video insieme alle altre dipendenti dell'azienda per dare voce allo slogan ‘Non una di meno' contro la violenza di genere. "Tutti possiamo far qualcosa: aiutare, sensibilizzare, diffondere… affinché non una donna in più subisca delle violenze", si legge nella didascalia del post che subito dopo elenca i nomi delle vittime di femminicidio contati nei primi di mesi del 2021.

Nel 2019 aveva invece partecipato a una campagna contro la violenza di genere promossa dall'associazione ‘Le Donne del Vino Sicilia' per il progetto "Tu non sei sola". Nel video, le parole di Marisa, incinta della figlioletta: