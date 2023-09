Marsala, uccide l’ex compagna 39enne, poi scappa e si suicida: lei lo aveva denunciato per stalking La vittima si chiamava Marisa Leo, era responsabile marketing e comunicazione nel settore vinicolo. L’ex compagno Angelo Reina si è ucciso a Castellammare del Golfo. Nel 2020, la donna lo aveva denunciato per stalking. I due avevano una figlia di tre anni.

A cura di Biagio Chiariello

Omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, il 42enne Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale, e poi si è suicidato. La conferma arriva dalla questura di Trapani.

I due erano genitori di una bimba di tre anni. Nel 2020, la donna aveva denunciato l’ex compagno per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Da tempo i due non vivevano più insieme.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo aveva attirato la vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla probabilmente per chiarire il loro rapporto, soprattutto per la custodia della piccola, per poi spararle almeno tre colpi di pistola; quindi è fuggito verso Castellammare del Golfo, togliendosi la vita con un colpo di pistola mentre era sul viadotto.

Indaga la Squadra mobile della questura di Trapani, dopo il ritrovamento del corpo dentro l'auto, su un cavalcavia, da parte degli agenti della polizia stradale.

Il dramma si è consumato nel giro di poche ore, nel pomeriggio di ieri 6 settembre. È stato un automobilista che percorreva l’Autostrada A/29 direzione Mazara, in zona Gallitello, ad accorgersi di un uomo sul cavalcavia che impugnava una pistola e ha avvertito la polizia. Gli agenti della Polstrada sono arrivati sul posto quando oramai l’uomo aveva usato l'arma contro di sé; dentro la sua auto sarebbe stato trovato anche un fucile.

Così, sono subito partite le indagini delle forze dell'ordine. Intanto, la famiglia di Marisa Leo aveva segnalato la scomparsa della donna. A quel punto gli investigatori si avviano verso l'azienda tra Marsala e Mazara. Qua viene trovata l'automobile della donna, una ricerca rapida e infine il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di Marisa.