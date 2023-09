Chi era Marisa Leo, la 39enne uccisa dall’ex compagno a Marsala: aveva una figlia piccola Marisa Leo curava il marketing e comunicazione per Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale. La donna è la vittima dell’ultimo caso di femminicidio in Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Marisa Leo, era originaria di Salemi, aveva 39 anni ed era responsabile marketing e comunicazione nel settore vinicolo per un'azienda siciliana, aveva una bambina piccola che aveva avuto con Angelo Reina, 42 anni, l'uomo che l'ha uccisa prima di togliersi la vita. È lei la nuova vittima dell'ennesimo femminicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di Marsala, in provincia di Trapani.

L'omicidio per mano dell'ex Angelo Reina

I rapporti tra Marisa e Angelo, imprenditore di Valderice, non erano più quelli di una volta e i due non vivevano più insieme. Avevano però una bambina e pare che ieri, dopo mesi di litigi, lui le aveva chiesto un appuntamento. “Per chiarire” anche e soprattutto in merito alla custodia della piccola. Gli ha sparato tre colpi di pistola, poi è fuggito verso Castellammare del Golfo dove si è tolto la vita. Nella sua auto è stato rinvenuto anche un fucile.

Nel 2020, la donna aveva denunciato l’ex compagno per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Denuncia che non però non è servite ad impedire l'esito di una morte che ora appare quantomai annunciata.

Chi era Marisa Leo, vittima di femminicidio

L'omicidio di Marisa Leo sta destando grande commozione in provincia di Trapani, innanzitutto perché si tratta dell'ennesimo episodio di violenza sulle donne che si registra in Sicilia, ma anche perché la donna era una giovane professionista stimata e conosciuta nel mondo del vino. Come detto curava il marketing e comunicazione per Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale.

Faceva inoltre parte dell'associazione Le Donne del Vino, delegazione Sicilia, "riunite per promuovere con passione la cultura del vino" come si legge sul profilo social.

La donna era un grande appassionata di turismo (sul suo profilo spiccano i suoi viaggi da New York a Mosca passando per lo Sri Lanka).