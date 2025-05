“Ho fatto sesso col prof”, 15enne si confessa con gli altri docenti: insegnate arrestato ad Asti

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Un professore di Asti è stato rinviato a giudizio e andrà a processo l’aver compiuto plurimi atti sessuali con due sue studentesse adolescenti a lui affidate per ragioni di istruzione. Secondo l’accusa, abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante, l’uomo avrebbe convinto le due ragazzine, una 15enne e una 16enne, a fare sesso con lui in molteplice occasioni e in diversi luoghi nel corso dei mesi.

A fare scattare l’inchiesta la confessione di una delle due minori che, dopo un periodo difficile e di turbamento, si è confessata con gli altri docenti. La ragazza, dopo un periodo di assenze a scuola, aveva mostrato un forte turbamento interno ed era stata avvicinata da una docente per capire quali problemi la angosciavano. Dopo aver ottenuto la sua fiducia, l’insegnate ha scoperto la terribile vicenda che vede come protagonista un suo collega.

L’adolescente infatti ha trovato il coraggio di sfogarsi con lei e raccontarle ciò che le era successo. Da lì è partita la denuncia da parte della scuola e le immediate indagini che in pochi mesi hanno portato all’arresto del professore anche per un altro caso analogo. L’uomo è finito ai domiciliari con l’accusa di aver avuto “plurimi atti sessuali” con le due ragazze “abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante”.

L’uomo in interrogatorio ha ammesso i rapporti sessuali con le due minori, che non si sarebbero svolti in ambienti scolastici ma nell’abitazione del docente e in parchi pubblici, e ha ottenuto il processo abbreviato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Secondo il racconto della minore, il professore in classe si era avvicinato sempre di più a lei con regali e confidenze e avrebbe riferito anche cosa pensavano di lei gli altri professori. Le attenzione sarebbero diventate sempre più insistenti fino ai rapporti sessuali. Stando alla minore, il docente le avrebbe anche promesso la sufficienza di tutte le sue materie passando in anticipo gli argomenti delle prove scritte e quelli che avrebbe chiesto alle interrogazioni orali.