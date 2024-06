video suggerito

Ha un infarto mentre fa il bagno nel Trebbia e viene trascinata dalla corrente, la salva un pescatore È accaduto in Valtrebbia, dove una donna di 74 anni ha avuto un infarto mentre nuotava nel Trebbia. La donna è stata fortunatamente soccorsa da un pescatore che si trovava sulla riva e che è riuscito a trascinarla in salvo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 giugno, per una 74enne piacentina sono stati necessari i soccorsi del 118 e dell'ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia a causa di un malore avuto mentre stava facendo il bagno nel Trebbia. La donna era andata a fare il bagno in Valtrebbia nella tarda mattinata di oggi quando, proprio mentre si trovava in acqua, avrebbe avuto un infarto. A causa della forte corrente dovuta alle ingenti piogge dei giorni scorsi, la 74enne non è riuscita a tornare a riva ma è stata trascinata dalla corrente per circa 500 metri rischiando l'annegamento.

Fortunatamente la donna è stata soccorsa da un pescatore lungo il corso del fiume, all'altezza del Campeggio di Bobbio. L'uomo è riuscito a farla aggrappare alla canna da pesca e a riportarla a riva. Sul posto nel frattempo sono arrivati i soccorsi con l'ambulanza della Croce Rossa di Marsiglia, l'auto infermieristica del 118 Bobbio e l'ambulanza dell'ospedale del posto.

Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza il pescatore e la donna. I sanitari hanno somministrato terapie farmacologiche alla 74enne mentre l'elisoccorso di Parma è atterrato nel greto del corso d'acqua e trasportato la signora, che non ha mai perso conoscenza, nella piazzola della Galleana dalla quale poi è stata condotta d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Trascinato dalla corrente mentre fa il bagno nel Po: 18enne muore annegato davanti agli occhi degli amici

Per accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bobbio e anche il personale della polizia locale che ha effettuato alcuni rilievi nella zona e ascoltato il racconto del pescatore che per primo ha soccorso la 74enne nel fiume. Dopo averla portata a fatica a riva, l'uomo l'ha consegnata alle cure dei sanitari che ne hanno poi disposto l'ingresso d'urgenza in ospedale.