Grosseto, vicepreside presa a pugni in faccia da uno studente fuori dalla scuola

Una vicepreside del Polo Aldi di Grosseto è stata colpita da un quindicenne fuori da scuola. Ferita al volto, è stata medicata. La dirigenza valuta provvedimenti e sostegni educativi.

Un episodio di violenza ha scosso martedì mattina il Polo Aldi di Grosseto, dove una vicepreside è stata colpita al volto da uno studente di quindici anni davanti all’ingresso dei licei classico e scientifico. La docente ha riportato una lacerazione interna alla bocca e una contusione al naso, con una prognosi di sette giorni. La notizia è stata riferita da La Nazione.

L’aggressione è avvenuta nei primi minuti della giornata scolastica. La vicepreside era uscita a verificare cosa stesse facendo un ragazzo di seconda classe che indugiava fuori dall’edificio nonostante l’inizio delle lezioni. Alcuni membri del personale avevano notato il suo comportamento anomalo e avevano chiesto alla docente di accertarsi delle sue condizioni.

Come previsto dalle procedure interne, la segreteria ha avvisato la famiglia. Il padre è arrivato rapidamente, ma la comparsa del genitore ha innescato una reazione improvvisa: il giovane, forse temendo un rimprovero, ha colpito con un pugno il volto dell’insegnante. Il genitore e alcuni addetti della scuola sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarlo. Poco dopo il ragazzo si è calmato.

La vicepreside è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, dove gli esami hanno escluso fratture al setto nasale ma confermato una ferita profonda alla bocca. "Il ragazzo sta attraversando un momento di forte disagio, e dobbiamo capire di quale natura", ha dichiarato la dirigente scolastica del Polo Aldi, Giorgia Ricci. La preside ha però chiarito che l’accaduto non potrà restare privo di conseguenze: "L’azione disciplinare sarà inevitabile e dovrà avere una valenza educativa, affinché il giovane comprenda la gravità del suo gesto. Alla nostra vicepreside va la vicinanza mia e di tutto il corpo docente".