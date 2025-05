video suggerito

Grave incidente sull'autostrada A10: madre e figlia in codice rosso, grave la donna La bimba, stabilizzata sul posto, è stata trasportata al Gaslini di Genova. Le condizioni della mamma sono considerate particolarmente serie. Altri due feriti hanno riportato traumi minori.

A cura di Davide Falcioni

Grave incidente questa mattina intorno alle 10:15 lungo l'autostrada A10, all’interno della galleria Aprosio, nel territorio comunale di Vallecrosia (Imperia). Coinvolti un mezzo pesante, un furgoncino e tre autovetture: il bilancio è di quattro feriti, tra cui una giovane donna di 22 anni e la sua bambina di appena un anno, entrambe trasportate in codice rosso in elisoccorso.

La madre, estratta dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La piccola, stabilizzata sul posto, è stata invece trasportata al Gaslini di Genova. Le condizioni della donna sono considerate particolarmente serie. Altri due feriti, che hanno riportato traumi minori, sono stati condotti all’ospedale Borea di Sanremo da equipaggi di Matuzia Emergenza e della Croce Rossa di Ospedaletti.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La centrale operativa di Autofiori ha disposto l’uscita obbligatoria ad Arma di Taggia per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate diretti verso la Francia e a Ventimiglia per quelli in marcia verso Genova. Per il traffico leggero in direzione confine, si consiglia l’uscita ai caselli di Sanremo e Bordighera.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.