Gran Sasso, precipita durante una scalata sul Corno Piccolo: muore un alpinista romano Un alpinista che stava scalando la Via Mirka in cordata con un compagno è precipitato per ragioni al momento ignote ed è morto. I due erano romani.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Ancora un incidente in montagna, questa volta sul Corno Piccolo del Gran Sasso dove un alpinista che stava scalando la Via Mirka in cordata con un compagno è precipitato per ragioni al momento ignote ed è morto. L'uomo, di origini romane, dopo la caduta è rimasto incastrato in una nicchia della parete sottostante e in un primo momento il compagno di scalata credeva stesse bene.

Subito il secondo di cordata ha comunque allertato il 118 ed è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna: è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, che è partito con l’elisoccorso. Purtroppo però, a causa delle forti raffiche di vento, l’elicottero ha fatto scendere in parete un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha recuperato l’alpinista illeso, gli altri tecnici invece stanno. Sia l’alpinista deceduto che il compagno sono di Roma.

Nel 2022 504 morti in montagna

Nei mesi scorsi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha reso noto il rapporto dell’attività di soccorso riferita al 2022. In sensibile rialzo è il dato dei decessi avvenuti in ambiente montano, +13,5% rispetto all’anno precedente per un totale di 504 vittime. In aumento anche le missioni di soccorso, +9,8% per un totale di 10.367. Le persone soccorse sono state 10.125 e quelle ferite 5.823.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che sul territorio nazionale opera con 7.000 operatori altamente specializzati, effettua soccorsi tecnici e sanitari in ambiente montano, in grotta e in ambienti impervi.Tra i fattori che portano a richiedere l’intervento, caduta/scivolata (45,9% degli interventi), incapacità durante l’attività svolta (26,3%) e malore (13,7%). Solo il 3,7% sono stati i soccorsi dovuti al maltempo.