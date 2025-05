video suggerito

Gli amici vedono un masso staccarsi e lui sparire: escursionista muore dopo un volo di decine di metri La tragedia domenica sui monti del Bellunese: la vittima è un 63enne di Sospirolo precipitato davanti ad altri escursionisti.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente oggi nel Bellunese. Un escursionista è morto precipitando per decine di metri in un canale. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di altri amici della vittima.

Secondo quanto ricostruito, intorno a mezzogiorno di oggi la Centrale del 118 è stata attivata per una persona precipitata in un canale sotto Cima di Porta Bassa, in destra Mis. A dare l’allarme sono stati i quattro compagni dell’uomo che, arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui quando lo hanno visto perdere l'equilibrio, dopo che si era staccato un masso su cui si stava tenendo, cadere nel vuoto e sparire alla loro vista.

Fissato il campo base in Pian Falcina, sul posto è arrivato il Soccorso alpino di Belluno, mentre l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione. Ma per l’escursionista precitato era ormai troppo tardi: la vittima è un sessantatreenne di Sospirolo, D.C. le sue iniziali.

Quando è arrivato il nulla osta per la rimozione del corpo, la salma è stata trasferita in un punto agevole per il recupero, completato con un verricello di 60 metri. La barella è stata quindi trasportata a Pian Falcina, dove erano presenti anche i carabinieri. L'elicottero ha riportato a valle anche i soccorritori mentre i compagni della vittima sono rientrati autonomamente.