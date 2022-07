Giallo a Firenze, uomo trovato morto in una camera d’albergo, in fin di vita la compagna La Polizia indaga sui quanto accaduto in un albergo fiorentino: un uomo è stato ritrovato morto e una donna gravemente ferita. Dietro potrebbe esserci una lite o gioco erotico finito male.

A cura di Giusy Dente

foto di repertorio

Potrebbe esserci un gioco erotico finito male o una lite terminata nel peggiore dei modi alla base della tragedia che vede coinvolta una coppia inglese. L'uomo, 41 anni, è stato ritrovato privo di vita nella stanza di un albergo di Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio (vicolo dell'Oro). La donna, 45enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale, per le gravi ferite riportate sul corpo.

I due turisti erano giunti nel capoluogo fiorentino venerdì 15 luglio: alloggiavano presso l'Hotel Continentale. La vacanza, però, è degenerata: l'uomo sarebbe probabilmente morto in seguito a un infarto, ma sul suo corpo sono stati notati anche segni di violenza. La connazionale risulta al momento gravemente ferita, ma non in pericolo di vita. A causa delle numerose lesioni riportate, ha subito un intervento presso l'ospedale fiorentino di Careggi.

A portare la Polizia sul posto sarebbe stata proprio una telefonata effettuata dalla turista inglese. Le indagini si stanno muovendo in due direzioni. L'uomo e la donna potrebbero aver discusso e la lite, forse, è sfociata in tragedia. Ma non è detto che le rispettive ferite siano il frutto di una colluttazione e di un acceso diverbio. Sembra che gli inquirenti siano più proiettati su un'altra interpretazione: è probabile che la causa dell'accaduto sia un gioco erotico con finale tragico. La scientifica sta effettuando indagini anche sul posto: nella stanza ci sarebbero diverse tracce di sangue da analizzare.

Per l'uomo non c'è stato niente da fare: i medici stanno cercando di salvare la vita alla compagna. Una volta cosciente e in grado di parlare (per ora è sedata) la sua testimonianza sarà essenziale per capire come si sono svolti i fatti.