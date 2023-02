Genova, muore cadendo da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione: “Stava aiutando dei parenti” Un uomo di 56 anni è morto questo pomeriggio a Genova mentre tinteggiava la facciata di un’abitazione. Giovanni Pisano, muratore disoccupato, stava aiutando alcuni parenti nei lavori di ristrutturazione quando è precipitato nel vuoto da un’impalcatura.

A cura di Chiara Ammendola

Stava aiutando alcuni parenti nella ristrutturazione di un appartamento a Genova, quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura. È morto così il 56enne Giuseppe Pisano, muratore disoccupato, vittima di un incidente avvenuto questa mattina in via Pinolla.

Una dinamica ancora tutta da ricostruire e che è affidata alle indagini delle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme con gli ispettori della Asl. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi quando è stato chiesto l'intervento del 118 per un incidente a Genova Bolzaneto.

È qui che il 56enne Giuseppe Pisano si era recato per aiutare alcuni parenti intenti a ristrutturare la propria abitazione. Sembra che l'uomo, esperto muratore, avrebbe allestito un'impalcatura per tinteggiare la facciata della casa e che improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, sia precipitato nel vuoto, facendo un volo di oltre sei metri

Purtroppo per lui non c'è stato nulla fare: è morto sul colpo e i soccorritori una volta raggiunto il posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli ispettori del Psal della Asl3. Secondo le prime rilevazioni fatte dalle prime persone intervenute non indossava protezioni e non sarebbe stato legato come previsto dalle norme di sicurezza.

Il lavoro dei tecnici dell'Asl è coordinato dal direttore Gabriele Mercurio. Il cantiere allestito dalla vittima è stato sequestrato ed è stata informata la procura dell'incidente.