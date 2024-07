Fuochi d’artificio sulla folla a Venezia, il video del panico tra gli spettatori: bimbo ricoverato con ustioni Il bambino di 10 anni ha riportato ustioni serie di primo e di secondo grado alle gambe. Altre persone ferite sia per bruciature sia per traumi da schiacciamento riportati nel caos che si è scatenato dopo che i fuochi sono andati fuori controllo durante la festa della Madonna di Marina nell’isola di Malamocco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Quello che doveva essere un divertente spettacolo pirotecnico si è trasformato in caos nelle scorse ore a Venezia quando i fuochi d’artificio sparati in aria sono andati fuori controllo ricadendo sugli spettatori che erano accorsi per assistere allo show. È accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio durante la festa della Madonna di Marina nell'isola di Malamocco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante lo spettacolo, forse a causa del crollo del sostegno su cui erano stati preparati, i fuochi sono ricaduti inavvertitamente sulla folla, provocando inevitabile panico e un fuggi fuggi generale ma anche ustioni tra gli spettatori.

Secondo quanto riportano i giornali locali, sono almeno una decina le persone coinvolte nell’incidente con ferite sia da bruciatura sia da schiacciamento nel caos seguente. Tra queste, due persone ricoverate tra cui anche un bambino. Oltre ai feriti da frammenti dei fuochi d'artificio, infatti, altre persone sono state ferite durante il fuggi fuggi riportando danni da calpestamento dopo essere state travolte, tra cui anche alcuni minori.

L’allarme poco dopo la mezzanotte quando sul posto sono accorsi l’ambulanza attiva sull'isola e l’idroambulanza di supporto. L’azienda sanitaria veneziana ha confermato che sono due le persone ricoverate all'ospedale di Venezia dopo che i frammenti dei fuochi d'artifici son piovuti sulla folla. Si tratta di un uomo ferito dalla calca che si è scatenata in zona e un bambino di 10 anni ferito invece proprio dai frammenti incandescenti dei fuochi. Il piccolo ha riportato ustioni serie di primo e di secondo grado alle gambe.

Altre persone coinvolte fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi e sono state medicate e dimesse dopo essersi rivolte al pronto soccorso. "I sanitari in servizio al Lido sono intervenuti con l'ambulanza attiva sull'isola ed hanno riscontrato una situazione di comprensibile spavento, con alcuni degli astanti infortunati nel parapiglia” ha ricostruito Paolo Rosi, direttore del Suem 118.

“I sanitari hanno dovuto prestare cure e soccorso in particolare a due persone: un bambino di circa dieci anni che, colpito alle gambe da frammenti incandescenti, ha subito ustioni di primo e di secondo grado, e una persona adulta che, nelle fasi concitate dell'incidente, ha riportato un trauma serio al polso" ha aggiunto il direttore del 118, concludendo: “Altre persone si sono rivolte nella notte e nella mattinata al Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia, con problematiche minori”.