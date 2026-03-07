Attualità
video suggerito
video suggerito
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

“Frammenti metallici nel cioccolato”, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici. Interessati i lotti L1260209-L1260303, scadenza tra 9 aprile e 9 maggio 2026. I consumatori sono invitati a restituire il prodotto per rimborso o sostituzione.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante alcune uova di Pasqua prodotte dalla storica pasticceria Marchesi di Milano. L’avviso riguarda la possibile presenza di frammenti metallici all’interno di specifici lotti, un rischio serio per la sicurezza dei consumatori.

Il richiamo interessa diverse tipologie di uova al cioccolato fondente, con pesi che variano dai 100 agli 800 grammi, oltre all’Uovo Mandorlato fondente da 500 grammi e all’Uovo ripieno alle Noci. I lotti sotto osservazione sono compresi tra L1260209 e L1260303, con termine minimo di conservazione fissato al 9 aprile 2026 e al 9 maggio 2026.

Tutti i prodotti richiamati provengono dallo stabilimento Marchesi 1824 S.r.l. di via Orobia 3 a Milano, uno dei poli produttivi della celebre pasticceria. Il richiamo è stato attivato a scopo precauzionale e riguarda esclusivamente i lotti indicati: il Ministero della Salute raccomanda di non consumare le uova appartenenti a questi lotti e di riportarle al punto vendita dove sono state acquistate, ottenendo sostituzione o rimborso.

Leggi anche
Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria: il lotto interessato

Marchesi 1824 si è attivata immediatamente diffondendo cartelli informativi nei negozi dove i lotti sono stati venduti e contattando i consumatori che avevano acquistato il prodotto online per organizzare il ritiro.

L’allerta alimentare
L’allerta alimentare

Tra gli ultimi richiami alimentari pubblicati sul sito del Ministero della Salute vanno segnalati quelli del filone di tonno a pinna gialla decongelato e di una tartare di scottona da 200 grammi, rispettivamente per rischio chimico e per rischio microbiologico, un lotto di uova del marchio “La casetta delle uova” per la presenza di microrganismi patogeni (salmonella) e alcuni prodotti caseari per la presenza di Listeria monocytigenes.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Iran: "Entro 24 ore nuova Guida suprema", Nuovi attacchi in Bahrein, Emirati e Qatar
A quanto pare, sono stati gli americani a bombardare la scuola dove sono morte oltre 150 bambine
Meloni dice sì al coordinamento militare con i leader Ue e manda una nave da guerra a Cipro
"Come sono stati i bombardamenti oggi?": la surreale domanda di Tajani all'ambasciatrice in Iran
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
Perché l'aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerra
Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali
Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: "Cambio di regime è impossibile senza il popolo"
Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano: Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in Iran Pasquale Porciello
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views