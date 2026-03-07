“Frammenti metallici nel cioccolato”, uova di Pasqua richiamate dai supermercati: i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di alcune uova di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici. Interessati i lotti L1260209-L1260303, scadenza tra 9 aprile e 9 maggio 2026. I consumatori sono invitati a restituire il prodotto per rimborso o sostituzione.

immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale riguardante alcune uova di Pasqua prodotte dalla storica pasticceria Marchesi di Milano. L’avviso riguarda la possibile presenza di frammenti metallici all’interno di specifici lotti, un rischio serio per la sicurezza dei consumatori.

Il richiamo interessa diverse tipologie di uova al cioccolato fondente, con pesi che variano dai 100 agli 800 grammi, oltre all’Uovo Mandorlato fondente da 500 grammi e all’Uovo ripieno alle Noci. I lotti sotto osservazione sono compresi tra L1260209 e L1260303, con termine minimo di conservazione fissato al 9 aprile 2026 e al 9 maggio 2026.

Tutti i prodotti richiamati provengono dallo stabilimento Marchesi 1824 S.r.l. di via Orobia 3 a Milano, uno dei poli produttivi della celebre pasticceria. Il richiamo è stato attivato a scopo precauzionale e riguarda esclusivamente i lotti indicati: il Ministero della Salute raccomanda di non consumare le uova appartenenti a questi lotti e di riportarle al punto vendita dove sono state acquistate, ottenendo sostituzione o rimborso.

Leggi anche Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria: il lotto interessato

Marchesi 1824 si è attivata immediatamente diffondendo cartelli informativi nei negozi dove i lotti sono stati venduti e contattando i consumatori che avevano acquistato il prodotto online per organizzare il ritiro.

L’allerta alimentare

Tra gli ultimi richiami alimentari pubblicati sul sito del Ministero della Salute vanno segnalati quelli del filone di tonno a pinna gialla decongelato e di una tartare di scottona da 200 grammi, rispettivamente per rischio chimico e per rischio microbiologico, un lotto di uova del marchio “La casetta delle uova” per la presenza di microrganismi patogeni (salmonella) e alcuni prodotti caseari per la presenza di Listeria monocytigenes.