Burrata e stracciatella ritirate dal commercio per accertata presenza di Listeria: l’avviso del Ministero

Il richiamo di alcuni lotti di burrata e stracciatella è scattato a seguito di analisi in autocontrollo che hanno accertato la presenza di Listeria monocytigenes nel prodotto.

Diversi lotti di burrata e stracciatella sono stati richiamati dal commercio a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza accertata di listeria nei prodotti caseari. Si tratta di alimenti prodotti e confezionati dalla stessa ditta e commercializzati con il medesimo marchio "Latterie di Aviano".

Sono sei gli avvisi di richiamo pubblicati sul sito del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari e ai ritiri alimentari disposti dagli stessi produttori in autotutela. In tutti i casi si tratta di alimenti prodotti dalla ditta Casearia Del Ben srl nel proprio stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone. Nel dettaglio, questi i Lotti di burrata e stracciatella oggetto del Richiamo:

Burrata affumicata da 125 grammi con lotto numero 171 e data di scadenza 23/2/2026

Burrata affumicata da 125 grammi con lotto numero 160 e data di scadenza 21/2/2026

Burrata da 300 e 125 grammi con lotto numero 160 e data di scadenza 21/2/2026

Stracciatella da 250 e 500 grammi con lotto numero 160 e data di scadenza 21/2/2026

Stracciatella da 250 a 500 grammi con lotto numero 171 e data di scadenza 23/2/2026

Come recitano gli avvisi di richiamo, datati 17 febbraio ma pubblicati oggi sul portale web del Ministero della Salute, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa del rischio microbiologico per accertata presenza di listeria monocytigenes rilevata a seguito di analisi a campione in autocontrollo da parte dell'azienda alimentare.

Burrata e stracciatella oggetto di richiamo sono state già ritirate dal commercio ma per chi avesse già comprato i prodotti alimentari con i lotti e le scadenze sopra indicate, la raccomandazione è di non consumare l'alimento e di restituirlo al punto vendita di acquisto.

La Listeria monocytogenes è un batterio responsabile della listeriosi, un'infezione classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti, le cosiddette tossinfezioni alimentari. Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità, la listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione, a quella invasiva o sistemica, che nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie.