Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Uova fresche ritirate dal mercato per salmonella, lotti interessati: “Non consumare il prodotto”

L’avviso di richiamo alimentare per rischio microbiologico pubblicato sul sito del ministero della Salute: i lotti e il marchio interessato.
A cura di Susanna Picone
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi e richiami di prodotti alimentari, nella giornata di ieri 19 febbraio è stato pubblicato un nuovo avviso che riguarda altri lotti di uova fresche da non consumare. Si tratta di un avviso di richiamo per rischio microbiologico: come si legge nel comunicato, il motivo del ritiro dal mercato è per la presenza di microrganismi patogeni (salmonella).

Le uova da ritirare sono del marchio “La casetta delle uova”, il lotto di produzione è 1-29, il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è 2IT061VR064. Società Agricola Faccioli Marco & C. Sas (centro imballaggio IT020038) è il nome del produttore con sede dello stabilimento a Roberbella. La data di scadenza riportata sulla confezione è il 23 febbraio del 2026. Le uova sono vendute in confezioni da 6-12-30.

Nel suo comunicato il ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto: “Chiediamo di non consumare il prodotto con lotto di scadenza indicato, uova guscio bianco, e di contattarci per riconsegnare il prodotto presso la nostra sede al numero whatsapp 03761230987”.

L’avviso del ministero della salute
L’avviso del ministero della salute

Nelle scorse settimane altre uova erano state ritirate in via precauzionale per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis. Inoltre nelle scorse ore il ministero ha pubblicato anche un comunicato per diversi lotti di burrata e stracciatella sempre a causa di un rischio microbiologico. Si tratta di alimenti commercializzati con il marchio "Latterie di Aviano”. Il richiamo in questo caso è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della accertata presenza di listeria monocytigenes rilevata a seguito di analisi a campione in autocontrollo da parte dell'azienda.

Attualità
