Uova fresche ritirate dal mercato per salmonella, lotti interessati: “Non consumare il prodotto”
Sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi e richiami di prodotti alimentari, nella giornata di ieri 19 febbraio è stato pubblicato un nuovo avviso che riguarda altri lotti di uova fresche da non consumare. Si tratta di un avviso di richiamo per rischio microbiologico: come si legge nel comunicato, il motivo del ritiro dal mercato è per la presenza di microrganismi patogeni (salmonella).
Le uova da ritirare sono del marchio “La casetta delle uova”, il lotto di produzione è 1-29, il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è 2IT061VR064. Società Agricola Faccioli Marco & C. Sas (centro imballaggio IT020038) è il nome del produttore con sede dello stabilimento a Roberbella. La data di scadenza riportata sulla confezione è il 23 febbraio del 2026. Le uova sono vendute in confezioni da 6-12-30.
Nel suo comunicato il ministero invita i consumatori a non consumare il prodotto: “Chiediamo di non consumare il prodotto con lotto di scadenza indicato, uova guscio bianco, e di contattarci per riconsegnare il prodotto presso la nostra sede al numero whatsapp 03761230987”.
Nelle scorse settimane altre uova erano state ritirate in via precauzionale per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis. Inoltre nelle scorse ore il ministero ha pubblicato anche un comunicato per diversi lotti di burrata e stracciatella sempre a causa di un rischio microbiologico. Si tratta di alimenti commercializzati con il marchio "Latterie di Aviano”. Il richiamo in questo caso è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della accertata presenza di listeria monocytigenes rilevata a seguito di analisi a campione in autocontrollo da parte dell'azienda.